Juventud, potencia y velocidad

Los históricos logros de dos futbolistas de 20 años destacan en el último resumen estadístico de FIFA.com, junto con un gol supersónico y el final de sendas sequías en Amsterdam y en Córdoba.

60

intentos necesitó Paul Pogba para marcar su primer gol como internacional desde fuera del área. De los seis tantos anteriores del centrocampista de 23 años con la selección francesa, tres llegaron en remates de cabeza y dos fueron disparos dentro del área pequeña.

El potentísimo tiro de Pogba fue la única diana del choque disputado en el Amsterdam Arena, y permitió a Francia encadenar por primera vez en su historia tres victorias sobre los Países Bajos. Es también la primera vez que los neerlandeses caen en dos ocasiones ante un mismo oponente en un mismo año desde 1962. El belga Paul Van Himst fue entonces su verdugo.

51

años después de medirse por primera vez con Argentina a domicilio en la competición preliminar mundialista, Paraguay ganó al fin fuera de casa a su adversario. La Albiceleste afrontaba su campaña rumbo a Rusia 2018 presentando un registro de sólo dos derrotas como local —0-5 frente a Colombia en 1993 y 1-3 contra Brasil en 2009—. Sin embargo, el solitario tanto que firmó Derlis González el martes en el Estadio Mario Alberto Kempes significa que Argentina ya ha perdido el mismo número de encuentros en la actual edición de la fase previa, luego de caer en el inicio con Ecuador en Buenos Aires.

20

años y 11 meses es la edad a la que André Silva superó a Eusébio como autor más joven de una tripleta con la selección portuguesa. La Pantera Negra materializó tres tantos un día antes de cumplir los 23, en la victoria de los suyos sobre Turquía, durante los clasificatorios de Inglaterra 1966. Silva también se convirtió, en apenas 37 minutos, en el jugador que más rápido marca una tripleta con Portugal desde el inicio de un partido.

El récord anterior pertenecía a Francisco Palmeiro, que necesitó 43 minutos para hacerlo, en su estreno como internacional, frente a una selección española en la que figuraban Francisco Gento y Héctor Rial en 1956. Solamente otros dos jugadores han anotado tres goles con el combinado portugués antes de llegar al descanso de un encuentro: Nuno Gomes lo logró contra Andorra en 2001, a los 44 minutos, y Pauleta en el tiempo añadido de la primera parte dos años más tarde, cuando su país goleó por 8-0 a Kuwait.

8,1

segundos es lo que tardó Christian Benteke en marcar el gol más rápido de la historia tanto de los clasificatorios como de la fase final del Mundial, contra Gibraltar. El jugador puso así fin a una sequía anotadora con su selección que duraba 19 meses, y superó el récord establecido por el sanmarinense Davide Gualtieri frente a Inglaterra en 1993. El delantero, nacido en Kinshasa, que fichó por el Crystal Palace en agosto tras una etapa complicada en el Liverpool y en la selección belga, completaría luego una tripleta, con la que suma seis tantos en sus cinco últimos partidos como titular con su club y su país.

5

goles consecutivos con Chile en la competición preliminar mundialista: Arturo Vidal se convirtió en el primer jugador de la historia en lograrlo, ¡sin ser ni siquiera atacante! Iván Zamorano y Marcelo Salas habían marcado cuatro goles seguidos cada uno rumbo a Francia 1998. Un doblete de Vidal dio a la Roja** un triunfo por 2-1 —su primera victoria en cuatro encuentros de clasificación de Rusia 2018— que fue la 12ª en sus 13 últimos enfrentamientos ante su acérrimo rival, Perú. El centrocampista del Bayern de Múnich, de 29 años, necesitó 17 partidos para estrenar su cuenta anotadora con la selección, pero ya suma diez dianas en sus 16 últimos clasificatorios del Mundial.

4

actuaciones consecutivas viendo puerta con Nigeria es el balance que exhibe Kelechi Iheanacho, el primer jugador que lo consigue en la historia. El gran Rashidi Yekini, ya fallecido, había marcado en tres partidos seguidos de la Copa Africana de Naciones en 1990, y Samson Siasia lo imitó dos años más tarde. Y lo más impresionante es que los tantos del jugador, de 20 años, contra Malí, Luxemburgo, Tanzania y Zambia sirvieron para dar la victoria a su equipo.