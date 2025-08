Tiempos decisivos

Desde su llegada a préstamo a comienzos de la temporada, Leichtweis le ha dado buenos réditos al Tolima, como lo demuestra su promedio de 0.61 goles por partido. El diestro atacante paraguayo de 24 años no sobresale por su físico, sino por su versatilidad y oportunismo, como lo demostró con la tripleta que anotó en Perú ante el Real Garcilaso y le permite a los suyos seguir en carrera en la Copa. Con cuatro dianas, es el máximo anotador del Pijao en el torneo continental.

Números que hablan 12. Es la cantidad de partidos que, sobre un total de 75, han terminado en empate durante la fase de grupos, lo que significa el 15% de los encuentros disputados hasta el momento en dicha instancia. El único Grupo que no registra igualdades es el 4, mientras que el 1 suma la mayor cantidad con tres.

La frase “Nos jugamos una parada importante para el club y vamos a hacer todo lo posible para seguir en la Copa, pero no dependemos solamente de nosotros. Lo importante, eso sí, es hacer nuestra parte, porque si no ganamos podemos y pierde Newell’s, lo vamos a lamentar”. Jorge Da Silva, entrenador de Peñarol.

Programa de paridos Martes 9 Tigre (ARG) vs. Sporting Cristal (PER) Peñarol (URU) vs. Deportes Iquique (CHI) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Emelec (ECU) Deportes Tolima (COL) vs. Santa Fe (COL)

Miércoles 10 Corinthians (BRA) vs. San José (BOL) Tijuana (MEX) vs. Millonarios (COL) Real Garcilaso (PER) vs. Cerro Porteño (PAR) Gremio (BRA) vs. Fluminense (BRA)