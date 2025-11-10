Globo y CazéTV serán las plataformas audiovisuales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en Brasil

Las dos cadenas líderes de audiencia se encargarán de acercar la competición a aficionados de todo el país

Los acuerdos firmados garantizan una amplia cobertura por televisión en abierto, de pago y en plataformas digitales de streaming

El torneo se disputará en ocho ciudades anfitrionas de Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027

La FIFA ha anunciado hoy que Globo y CazéTV se han convertido en plataformas audiovisuales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ en la nación anfitriona. Gracias a esta colaboración, los aficionados al fútbol del país podrán disfrutar de toda la acción con la mayor cobertura y visibilidad posible.

Estas colaboraciones, enmarcadas en el compromiso permanente de la FIFA con el aumento del alcance mundial del fútbol femenino, brindarán a los habitantes de Brasil acceso al torneo a través de televisión en abierto, de pago y en plataformas de streaming, que ofrecerán un grado de interacción sin precedentes con la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

Globo se ha comprometido a retransmitir 56 partidos en directo a través de su red de televisión en abierto y los 64 encuentros por SporTV (televisión de pago), por lo que el público de todo el país podrá seguir el torneo de principio a fin.

CazéTV, por su parte, ofrecerá una cobertura en directo y en exclusiva de los 64 partidos a su amplio público en plataformas digitales de terceros, incluido el streaming en directo y gratuito. Una completa programación antes y después de los encuentros acercará a los aficionados las historias y figuras que dan forma a la competición.

“Ambas cadenas llevan tiempo apoyando el fútbol femenino brasileño y han desempeñado en los últimos años un papel fundamental en el crecimiento de la audiencia y el aumento de la visibilidad— afirmó Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA y bicampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ como seleccionadora—. La renovación de su colaboración con la FIFA responde a este éxito y ayudará al fútbol femenino a coger un impulso aún mayor en un país que recientemente registró una asistencia récord en la final del campeonato nacional femenino y lleva disfrutando desde hace un tiempo de los grandes logros de su selección nacional, como la conquista de la Copa América Femenina 2025 y la medalla de plata en el torneo olímpico femenino del pasado año”.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ será la décima edición de la competición y la primera que se disputará en Sudamérica. El torneo se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en ocho ciudades anfitrionas y contará con la participación de 32 países.

“La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 será un acontecimiento histórico para el fútbol y para el país en general, que reflejará el valor que ha adquirido el fútbol femenino en Brasil —afirmó Fernando Manuel Pinto, responsable de derechos deportivos de Globo—. Globo se enorgullece de colaborar con la FIFA a fin de cubrir otro gran acontecimiento para todos los brasileños”.

“La ampliación de nuestra colaboración con la FIFA y nuestra participación en la cobertura más amplia de la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA suponen un gran motivo de orgullo para todos nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que el torneo se va a celebrar en Brasil —añadió Felipe Aquilino, responsable de derechos audiovisuales de CazéTV—. Tenemos la oportunidad de fomentar el crecimiento del fútbol femenino y de ampliar su alcance entre la audiencia de CazéTV, que se caracteriza por su juventud y su elevado grado de interacción”.

A través de la colaboración con Globo y CazéTV, la FIFA ha dado otro importante paso en su propósito de lograr que la edición de 2027 sea la mayor Copa Mundial Femenina de la historia y de llevar su pasión y emoción a todos los aficionados de Brasil y del resto del planeta.