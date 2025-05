Disponible la primera selección de opciones de servicios preferentes para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Estados Unidos

Se insta a los aficionados a no adquirir entradas ni este tipo de ofertas a través de plataformas o vendedores no autorizados, ya que la FIFA se reserva el derecho de cancelar aquellas entradas obtenidas por canales no oficiales. Aunque actualmente se pueden encontrar ofertas no autorizadas de entradas o de servicios preferentes en el mercado, recordamos que On Location es el único proveedor oficial de servicios preferentes para la Copa Mundial de la FIFA 26™.