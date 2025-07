Las opciones de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™ ya están disponibles en los tres países anfitriones

Alicia Falken, directora general de On Location para la Copa Mundial de la FIFA 26™, afirmó: "Dentro de menos de un año, la FIFA y On Location llevarán a cabo el mayor programa de servicios preferentes de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, una oferta que permitirá disfrutar del torneo a miles de aficionados al fútbol de todo el planeta. Nuestros paquetes de servicios preferentes contribuirán a mejorar la experiencia de los hinchas, que verán cómo aumenta su pasión por el deporte rey gracias a estas vivencias sin precedentes".

Se recomienda a los aficionados que adquieran los paquetes de servicios preferentes a través de FIFA.com/Hospitality. Aunque es posible que se ofrezcan paquetes de servicios preferentes en plataformas no oficiales, tanto las entradas como los paquetes adquiridos a través de canales de venta no oficiales podrían no ser válidos. On Location es el único vendedor oficial de paquetes de servicios preferentes de la Copa Mundial de la FIFA 26™.