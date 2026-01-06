Marriott Bonvoy ofrecerá a los aficionados un acceso inigualable a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Marriott Bonvoy, promotor oficial de hoteles de la competición en Norteamérica, ofrecerá experiencias exclusivas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tanto a los huéspedes de sus hoteles como a los miembros de su programa de viajes

Los seguidores podrán beneficiarse de la extensa oferta hotelera disponible en Canadá, Estados Unidos y México El acuerdo incluye una colaboración con Visa, socio de la FIFA, para proporcionar vivencias memorables a los clientes

Marriott Bonvoy®, que cuenta con más de 30 excelentes cadenas hoteleras, colaborará con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el regreso de la competición a Norteamérica tras 32 años

Como promotor oficial de hoteles de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica, Marriott Bonvoy acogerá a los aficionados que acudan a los tres países anfitriones en sus extraordinarios hoteles, donde vivirán momentos inolvidables durante este histórico Mundial.

A lo largo del torneo, los hoteles de Marriott Bonvoy y las activaciones para los aficionados proporcionarán un acceso privilegiado a la Copa Mundial de la FIFA™ mediante estancias inmersivas, nuevas experiencias Marriott Bonvoy y actividades exclusivas, que se desvelarán a medida que nos acerquemos al inicio de la competición. Marriott Bonvoy, con decenas de alojamientos en cada ciudad anfitriona, acompañará a los aficionados en cada etapa de su viaje y les permitirá explorar nuevos destinos, conectar con las comunidades locales y vivir la pasión por el deporte rey.

"Para millones de personas, el fútbol es el idioma que conecta a familias, comunidades y culturas de varias generaciones. Del mismo modo, cada viaje que hacemos nos transforma y los lazos que creamos forman para siempre parte de nosotros. Gracias a Marriott Bonvoy, los huéspedes viven experiencias que estrechan estos lazos y convierten esos momentos en recuerdos imborrables —declaró Peggy Roe, directora de Atención al Cliente de Marriott International—. Para muchas personas, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será sin duda uno de esos acontecimientos. Marriott Bonvoy, como empresa de viajes de confianza, dará la bienvenida a los aficionados con la hospitalidad que nos caracteriza para que disfruten de nuestro programa de viajes. Queremos acompañarles durante toda su estancia en el torneo".

Por su parte, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, afirmó: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Marriott Bonvoy como promotor oficial de hoteles de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los millones de aficionados de los países anfitriones y del extranjero que asistan a la histórica competición disfrutarán de excelentes opciones hoteleras durante junio y julio gracias a la amplia oferta de Marriot en Canadá, Estados Unidos y México. Estas estancias enriquecerán su experiencia mientras se preparan para animar a su equipo en el estadio o hacer amigos en el FIFA Fan Festival".