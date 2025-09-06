Hisense prolonga su dilatada colaboración con la FIFA y se convierte en patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA 26™

Hisense amplía su alianza con la FIFA, que dura ya ocho años, y estará presente en la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia

El patrocinio velará por mejorar la experiencia de los aficionados mediante la innovación y tecnología puntera en las retransmisiones por televisión dentro y fuera de los terrenos de juego

El año pasado, Hisense se convirtió en el primer socio oficial del Mundial de Clubes FIFA™, lo que reforzó suestrategia de marketing deportivo y e impulsó sus esfuerzos por llegar a todo el mundo

La FIFA y Hisense se complacen en anunciar la ampliación de su ya dilatado patrocinio mundial: la marca líder en electrodomésticos y televisores será patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Este renovado patrocinio representa un paso más en la colaboración que comenzó en 2017, que ha incluido las dos últimas ediciones del Mundial (Rusia en 2018 y Catar cuatro años después), y más recientemente la edición inaugural del revolucionario Mundial de Clubes FIFA™, en el que participaron 32 equipos y para el que Hisense fue nombrado el primer socio oficial.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, afirmó: "Al comienzo de nuestra colaboración, hace ocho años, ya mencionamos los valores compartidos de la innovación y la excelencia. Juntos, hemos demostrado que estamos comprometidos con ellos".

"Nuestra alianza sigue redefiniendo el modo en el que el fútbol y la tecnología se aúnan en las retransmisiones por televisión. Ya sea mediante la marca y las pantallas para la integración de los sistemas de videoarbitraje, la innovación en los productos o actividades inmersivas, lo nuestro es mucho más que un patrocinio: es una visión para el futuro de la experiencia de los aficionados en todo el mundo. Juntos, elevamos el listón de las expectativas del público, y nos enorgullece enormemente prolongar esta colaboración".

Dado que los partidos del torneo del año que viene se disputarán en tres países anfitriones, lo cual es una novedad en la historia de la competición, la alianza se centrará en brindar acceso a una tecnología puntera en televisión a los aficionados de todo el mundo y acercarles más que nunca al Mundial más inclusivo de la historia.

Hisense, que proporcionó los televisores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ y colaboró con FIFA+ en la Copa Mundial de la FIFA 2022™ y en la integración del operativo del videoarbitraje en el Mundial de Clubes FIFA 2025™, ha evolucionado junto con el órgano rector del fútbol mundial y sigue mejorando la manera en la que el público ve y disfruta de nuestro deporte, tanto en las gradas como en sus hogares.

Catherine Fang, vicepresidenta de Hisense Group, manifestó: "Ser patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26 supone dar un ilusionante paso más en la relación tan especial que mantenemos con la FIFA. Gracias al trabajo que hemos realizado juntos hasta ahora, sabemos que el fútbol une a las personas de todo el mundo. Mediante los productos Hisense y su impecable calidad de imagen, nuestro objetivo es trasladar toda la emoción del estadio a los hogares de miles de millones de aficionados, de manera que puedan disfrutar más que nunca de la competición".

En el marco de esta alianza, Hisense ejercitará derechos de marketing en todo el mundo, gozará de una destacada visibilidad de marca en todas las plataformas digitales y físicas, y dirigirá relevantes campañas de interacción con los aficionados en colaboración con la FIFA. Todo ello, con el objetivo de garantizar que el esperado Mundial del año que viene sea el torneo más espectacular y accesible de la historia.