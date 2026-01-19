El presidente de la FIFA se reúne con Mohamed Abdallahi Ould Louly, ministro de Empoderamiento Juvenil, Deportes y Función Pública de Mauritania

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, considera que Mauritania es un "excelente colaborador" de la FIFA en el desarrollo del fútbol

En marzo de este año, Mauritania jugará la edición inaugural de la FIFA Series Femenina™

Al encuentro también acudieron Ahmed Yahya, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Mauritania, y Ahmed Ould Bahiya, embajador de Mauritania en Marruecos

Tras reunirse con el ministro de Empoderamiento Juvenil, Deportes y Función Pública de Mauritania, Mohamed Abdallahi Ould Louly, en la oficina de la FIFA en África, ubicada en Rabat (Marruecos), el presidente de la FIFA afirmó que Mauritania es un "excelente colaborador" en el desarrollo del fútbol.

Durante la reunión, a la que también asistieron el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Mauritania (FFRIM) y miembro del Consejo de la FIFA, Ahmed Yahya, y el embajador de Mauritania en Marruecos, Ahmed Ould Bahiya, los dirigentes hablaron del futuro del fútbol y de cómo puede ofrecer oportunidades a los jóvenes.

También se trató el fútbol femenino, que ha progresado notablemente bajo la dirección de Yahya en la FFRIM. En 2023, Mauritania disputó por primera vez la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y el próximo mes de marzo participará en la edición inaugural de la FIFA Series Femenina™, concretamente, en el grupo que se disputará en Costa de Marfil.

La FFRIM ya ha utilizado fondos del Programa Forward de la FIFA para financiar una mejora del Estadio Cheikha Ould Boïdiya de Nuakchot para incorporar nuevos asientos y modernizar tanto los vestuarios como las instalaciones para los medios de comunicación. Además, también gracias al Programa FIFA Forward, se están realizando obras para aumentar el aforo del estadio a 16.000 localidades, a fin de dar cabida al creciente interés por el fútbol en Mauritania. Asimismo, estos fondos han permitido instalar un nuevo campo de césped artificial en el Estadio Municipal de Nuadibú.

"Mauritania ha sido un colaborador ejemplar de la FIFA. El país ha utilizado los fondos FIFA Forward para desarrollar el fútbol y ha sido pionero en aplicar diversas iniciativas de la FIFA para impulsar el crecimiento de este deporte, como los proyectos FIFA Football For Schools y FIFA Arena", declaró Infantino, que visitó el país en febrero de 2021, donde comprobó los progresos en persona.

"El fútbol femenino también fue uno de los temas de la reunión, en especial la participación de Mauritania en la edición inaugural de la FIFA Series Femenina, que comienza este año. Junto con la FIFA y la FFRIM, dirigida por el presidente Yahya, estoy seguro de que el ministro Mohamed Abdallahi Ould Louly garantizará que nuestro deporte siga creciendo y aporte esperanza e ilusión".

Mauritania fue el primer país africano que puso en marcha el programa Football for Schools de la FIFA, en marzo de 2022, y es uno de los países que están implementando el Programa de Educación Digital de la Fundación FIFA, una iniciativa que proporciona recursos tecnológicos y didácticos, así como mentorías y asesoramiento, a escuelas primarias en entornos vulnerables.