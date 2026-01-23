Impulso al proyecto FIFA Arena en Marruecos con la firma de un acuerdo para 30 minicampos de fútbol

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y directivos del Grupo OCP, estuvieron acompañados por representantes del fútbol y del gobierno marroquí en la firma del histórico acuerdo

El Grupo OCP, líder mundial en nutrición vegetal y soluciones a base de fosfato , colaborará en la instalación de 30 minicanchas de fútbol FIFA Arena por toda la geografía de Marruecos

El proyecto FIFA Arena aspira a instalar al menos 1.000 minicanchas en las inmediaciones de centros escolares de áreas desfavorecidas de todo el mundo para el Congreso de la FIFA 2031

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, firmó un acuerdo con la Real Federación de Fútbol de Marruecos, el Ministerio de Educación Nacional, Preescolar y Deportes del país y el Grupo OCP, líder global en nutrición vegetal y soluciones a base de fosfato. En virtud del acuerdo, el Grupo OCP colaborará en la instalación de 30 minicampos de fútbol FIFA Arena por toda la geografía de la nación norteafricana.

Infantino lanzó oficialmente el proyecto FIFA Arena durante el 75.º Congreso de la FIFA, que tuvo lugar en Asunción (Paraguay) en mayo de 2025, en respuesta a la promesa que él mismo hizo en la Cumbre Internacional "Deporte para el desarrollo sostenible" celebrada en París en julio de 2024.

La primera minicancha FIFA Arena de Marruecos se inauguró en Meknes el 5 de noviembre de 2025, convirtiendo así a Marruecos en el cuarto país de África y 12.º del mundo en unirse a la iniciativa. Con el acuerdo, el Grupo OCP contribuirá a acelerar la implantación del proyecto en todo el territorio nacional.

"Me complace compartir que la FIFA ha firmado un acuerdo que facilitará la instalación de 30 minicampos de fútbol FIFA Arena en Marruecos", anunció Infantino acerca del acto de firma, llevado a cabo en la Oficina de la FIFA en África, situada en Rabat, en vísperas de la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025.

"Doy las gracias a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación de Fútbol de Marruecos y miembro del Consejo de la FIFA; a Mohamed Saad Berrada, ministro de Educación Nacional, Preescolar y Deportes de Marruecos; y a Mostafa Terrab, presidente y director general del Grupo OCP, por colaborar con la FIFA en este proyecto tan especial".

Con el objetivo de contar con al menos 1.000 minicampos de fútbol en todo el mundo para la celebración del Congreso de la FIFA 2031, el proyecto FIFA Arena busca instalar superficies de juego de césped artificial en las inmediaciones de centros escolares de zonas desfavorecidas para mejorar el acceso al fútbol para todos. Para noviembre de 2025, 59 de las 211 federaciones miembro de la FIFA ya se habían unido al programa.

Infantino añadió: "Diseñadas para proporcionar un acceso seguro y sostenible a nuestro hermoso deporte, esperamos generar un impacto juntos en las comunidades locales que vaya más allá del terreno de juego y brinde apoyo a la ambición y a la esperanza y proporcione a los jóvenes la oportunidad de aprender a través del fútbol".

Además de supervisar la instalación de las minicanchas, el organismo rector del fútbol mundial también aportará balones, petos y material y colaborará estrechamente con el proyecto Football for Schools de la FIFA para garantizar que los minicampos de fútbol puedan albergar actividades futbolísticas desde el primer día.