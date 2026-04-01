Completada la lista de participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras conseguir Irak la última plaza

Irak derrotó a Bolivia en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se convirtió en el equipo número 48 y último en clasificarse para la primera edición ampliada del torneo

Cinco selecciones más consiguieron su plaza este martes 31 de marzo, al concluir una fase de clasificación mundial en la que se han jugado 899 partidos en 937 días

Se espera que más de seis millones de aficionados asistan a los 104 partidos de una Copa Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio

La lista de selecciones clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se ha completado tras asegurarse los seis últimos equipos los cupos restantes de los 48 que conforman el próximo torneo en Norteamérica, el más inclusivo de la historia.

Irak fue la última selección en clasificarse, tras derrotar a Bolivia en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un partido disputado en el Estadio Monterrey, obteniendo así el último lugar en el Grupo I en el que estará encuadrada junto a Francia, Senegal y Noruega. Este duelo puso fin a una fase de clasificación global que sumó 899 partidos a lo largo de 937 días.

La jornada de gran emoción comenzó en Europa, donde, desde Zenica hasta Solna, y de Pristina a Praga, se definieron los cuatro representantes restantes del Viejo Continente, en el que se han clasificado un total de 16 selecciones. República Checa, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Suecia superaron emocionantes partidos en las eliminatorias europeas para asegurar su lugar, respectivamente, en los Grupos A (República Checa), B (Bosnia y Herzegovina), D (Turquía) y F (Suecia) de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posteriormente la atención se centró en México, país coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se definieron las dos plazas restantes. Los aficionados de la República Democrática del Congo podrán disfrutar del partido de su selección contra Portugal el 17 de junio en Houston, tras la victoria por 1-0 sobre Jamaica en Guadalajara, triunfo que les aseguró el último puesto del Grupo K.

La última plaza para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se decidió en el partido entre Irak y Bolivia. Irak, con 21, ha disputado el mayor número de partidos durante la fase de clasificación, mientras que Bolivia, junto con Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ha jugado 20. El iraquí Aymen Hussein anotó el último de los 2.527 goles de una fase de clasificación mundial en la que ha habido un promedio de 2,8 tantos por encuentro. Puso así fin a una trayectoria que comenzó el 7 de septiembre de 2023.

El Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sirvió también como un ensayo general ideal para las sedes de Guadalajara y Monterrey, que entre ambas albergarán ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante los cuatro partidos, repartidos en dos jornadas, ambas ciudades recibieron un total de 163.799 aficionados.

Ahora, un elenco sin precedentes de 48 selecciones se prepara para los 104 partidos que se disputarán en las 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos, del 11 de junio al 19 de julio. Se espera que más de seis millones de aficionados llenen los estadios durante el torneo, y aún puedes conseguir tu entrada en la fase de venta de última hora. Las entradas se pondrán a disposición del público general por orden de solicitud en FIFA.com/tickets a partir de las 11:00 ET (17:00 CET) del miércoles 1 de abril de 2026.

Además, se estima que seis mil millones de personas en todo el mundo seguirán la competición a través de los diferentes medios, demostrando una vez más, en el mayor evento deportivo independiente de la historia, cómo el fútbol une al mundo.