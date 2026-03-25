La fase de venta de última hora de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará el miércoles 1 de abril

Las entradas se pondrán a disposición del público general por orden de solicitud

La cuarta y última fase de venta seguirá abierta hasta el final de la competición

Todo parece indicar que se batirá el récord de asistencia de 3.5 millones de personas establecido en el Mundial de 1994

La demanda mundial de entradas para la Copa Mundial de la FIFA™ sigue poniendo de relieve el incuestionable deseo de la afición de asistir al mayor espectáculo del planeta, que se celebrará en junio y julio. Tras la finalización de la fase de venta de entradas por selección aleatoria, el miércoles 1 de abril, a las 11:00 ET (17:00 CET), se pondrán a la venta localidades adicionales para el público general.

La fase de venta de última hora es la cuarta y última fase oficial en la que el público general podrá adquirir entradas para asistir a la competición de 48 selecciones que se celebrará en tres países anfitriones. Los aficionados podrán acudir a FIFA.com/tickets hasta el final del torneo para formar parte de la historia.

En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Los aficionados podrán elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción «Reservar el mejor asiento». A partir del 1 de abril, los titulares que hayan comprado entradas en fases anteriores podrán acceder a su cuenta de la FIFA para ver las localidades que se les haya asignado.

La FIFA recomienda a los aficionados que visiten periódicamente FIFA.com/tickets, ya que es posible que las entradas que no estuvieran disponibles en un momento dado estén disponibles más adelante en la plataforma oficial. Las entradas se pondrán a la venta de forma escalonada, incluidos aquellos que dan acceso a varios encuentros en un mismo día (en función de la disponibilidad).

Asimismo, a partir del jueves 2 de abril el Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA volverá a estar disponible para los titulares que cumplan los criterios en FIFA.com/tickets. Esta plataforma oficial permite a los seguidores que no puedan acudir a los partidos vender sus entradas en un entorno seguro, que los protege de ventas no válidas o no autorizadas. La disponibilidad de este servicio depende de los reglamentos locales y federales. La FIFA recuerda a los aficionados que FIFA.com/tickets es la página oficial y recomendada para comprar las entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los seguidores que deseen garantizar su asistencia en partidos específicos y disfrutar de una experiencia exclusiva el día del encuentro pueden adquirir paquetes con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Un gran número de aficionados de todo el mundo ya ha asegurado su asistencia a la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia mediante las tres fases de venta de entradas completadas hasta ahora. Solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al final del periodo correspondiente, el 27 de febrero. A menos de 80 días del comienzo de la competición, todo apunta a que en la edición de este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA™ de 1994.

Las entradas no garantizan la admisión a ninguno de los países anfitriones, por lo que se invita a los aficionados a visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de entrada en Canadá, México y Estados Unidos. Debido a los plazos de tramitación de visados, la FIFA recomienda que los interesados comiencen la solicitud correspondiente lo antes posible. Los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajen a Estados Unidos pueden acceder al sistema de citas prioritarias de la FIFA (FIFA PASS).

Todas las ventas de entradas son definitivas, y los términos y condiciones aplicables se pueden consultar en FIFA.com/tickets.