Cómo la FIFA Series y el Programa Forward están empoderando a las Islas Vírgenes Estadounidenses

El evento de la FIFA Series™ para "territorios estadounidenses" ofrece nuevas oportunidades

La FIFA Series brindaron un nuevo estímulo y una conexión social

Los fondos del Programa Forward de la FIFA ayudan a las Islas Vírgenes Estadounidenses a desarrollar el fútbol

Las Islas Vírgenes Estadounidenses ocuparon recientemente el centro del escenario en una edición única de la FIFA Series™, la iniciativa que permite a las selecciones nacionales ponerse a prueba contra rivales de diferentes confederaciones, lo que supone una experiencia inestimable.

La idea de una edición para territorios estadounidenses fue propuesta directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el liderazgo de la Federación de Fútbol de las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVISF) durante una reunión en Miami, Florida, en junio de 2025. El secretario general de la USVISF, Firas Idheileh, afirmó que ha sido inspirador ver cómo el evento pasaba de ser una simple sugerencia a una realidad.

"La inspiración para la idea me llegó mientras estaba en la Cumbre del Mundial de Clubes FIFA en junio de 2025, cuando yo, junto con nuestro presidente, Yohannes Worede, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Infantino, donde compartimos con él la idea de unas FIFA Series para territorios estadounidenses", comentó.

"En términos de nuestro país, esta es una oportunidad enorme para nosotros. Es la primera vez que jugamos en un torneo oficial de la FIFA fuera de las rondas clasificatorias, y es muy especial para nosotros".

El apoyo de la FIFA es clave para el desarrollo en la Samoa Estadounidense y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 02:44

El torneo de cuatro naciones se llevó a cabo en Puerto Rico y contó, además de los dos miembros de la Concacaf (las Islas Vírgenes Estadounidenses y la nación anfitriona), con la participación de Guam, de la Confederación Asiática de Fútbol, y Samoa Americana, de la Confederación de Fútbol de Oceanía.

"Para mí es muy especial ver cómo una idea, una sugerencia que tuve, cobra vida y ver a personas de diferentes rincones del mundo reunirseen un punto común gracias a este hermoso deporte nuestro, el fútbol", dijo Idheileh.

Las Islas Vírgenes Estadounidenses vencieron a Samoa Americana por 5-2 antes de sufrir una derrota por 2-0 ante Puerto Rico en la final.

"Aunque Puerto Rico es nuestro vecino, nunca nos habíamos enfrentado a ellos en la categoría masculina absoluta; sobre todo lo habíamos hecho en las categorías juveniles. Por eso, este fue un momento especial no solo para las Islas Vírgenes Estadounidenses, sino también para toda la CFU (Unión Caribeña de Fútbol) y la región de la Concacaf", añadió el secretario general.

Para el entrenador de las Islas Vírgenes Estadounidenses, Terrence Jones, la FIFA Series representó una oportunidad de jugar contra rivales desconocidos de fuera de su región y fortalecer un programa de selección nacional que debe lidiar con problemas logísticos y de costos comunes a muchas de las naciones insulares del Caribe.

Muchos jugadores jóvenes de las Islas Vírgenes Estadounidenses se mudan a los Estados Unidos para cursar su educación superior, lo que significa que las concentraciones y los partidos del equipo requieren un presupuesto de transporte significativo para reunir al grupo.

"La FIFA Series nos han permitido medirnos con equipos de otras partes del mundo, y esto es genial. La financiación nos ha permitido viajar, tener programas y ayudar a desarrollar el programa juvenil. Así que ayuda mucho en términos de financiación", explicó el entrenador.

Además de facilitar la competición, el apoyo de la FIFA también se ha centrado en el desarrollo de instalaciones de alta calidad, como el Centro Técnico Nacional en Saint Croix.

El jugador Jannick Liburd destacó la importancia del Complejo de Fútbol Bethlehem en la isla. "Los fondos de la FIFA han sido una parte absolutamente fundamental en el desarrollo del fútbol en las Islas Vírgenes Estadounidenses", afirmó.

"Ante todo, al desarrollar los campos; el Complejo de Fútbol Bethlehem en Saint Croix, donde tenemos este hermoso campo artificial que es muy difícil de encontrar en lugares como las Islas Vírgenes Estadounidenses". También hay planes en marcha para un segundo campo en Saint Thomas.

Más allá de los viajes, la financiación ha permitido a la federación aumentar y mejorar las competiciones nacionales para las categorías masculina, femenina y juvenil.

Idheileh afirmó que el evento tuvo un impacto cultural y social para las cuatro naciones involucradas.

"El fútbol y la FIFA Series unen al mundo. Nuestro hermoso deporte es algo muy especial. Ves algo como la FIFA Series para territorios estadounidenses, que uno podría pensar que no incluiría a todo el mundo de forma global, pero tienes a personas y países de los cuatro rincones del globo reuniéndose aquí gracias al fútbol".