La FIFA Series™ ofrece una nueva experiencia vital para Samoa Estadounidense

Samoa Estadounidense jugó fuera de Oceanía por primera vez

Los partidos en Puerto Rico supusieron nuevos retos para el equipo

La financiación del Programa Forward de la FIFA está impulsando el crecimiento del fútbol en el país

La selección nacional de la Samoa Estadounidense nunca había jugado fuera de Oceanía en los 42 años desde la fundación de su federación, pero si bien sus dos partidos en la FIFA Series™ en Puerto Rico terminaron en derrota, consideraron la experiencia adquirida como algo invaluable.

La FIFA Series ofrece a los países la oportunidad de jugar contra equipos de fuera de su confederación en minitorneos, lo que les brinda mayor proyección internacional y la oportunidad de aprender de diferentes estilos de juego.

Samoa Estadounidense jugó contra Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en su participación en la FIFA Series, y el seleccionador nacional, Diego Gómez, destacó los beneficios para el desarrollo que aportaron estos encuentros.

El apoyo de la FIFA es clave para el desarrollo en la Samoa Estadounidense y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 02:44

"Para nosotros, representa una oportunidad muy importante para crecer, para que tanto los jugadores como el cuerpo técnico acumulemos experiencia, para conocer mejor al grupo que tenemos y poder entrenar más tiempo con ellos", destacó. "Pasamos diez días en Orlando preparándonos para este torneo y ahora llevamos ocho días en Puerto Rico para disputar en la FIFA Series".

"Poder estar aquí y jugar contra las Islas Vírgenes, que pertenecen a la Concacaf, jugar contra Guam, que ahora es de Asia, nos ofrece una oportunidad para enfrentarnos a equipos de otros países con una cultura futbolística diferente. Representan un desafío mayor para la selección nacional", agregó el español.

El capitán de la selección, Ali'i Mitchell, autor de los dos goles en la derrota por 5-2 ante las Islas Vírgenes de Estados Unidos, afirmó que la oportunidad de participar en la FIFA Series había sido fundamental para los jugadores.

"Estos partidos de la FIFA Series son sumamente importantes para Samoa Estadounidense porque nos permiten enfrentarnos a jugadores de alto nivel de fuera de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía). Y, al ser una pequeña nación insular, no solemos ver muchos partidos de alta competición. Esto es crucial para el desarrollo del fútbol en la Samoa Estadounidense", declaró.

Mitchell afirmó que, además de la necesidad de buscar competencia, los partidos también habían sido una oportunidad para mostrar la cultura deportiva del país.

"Creo que el fútbol en la Samoa Estadounidense es más que un simple juego. Representa orgullo y unidad. El fútbol realmente une a la gente. Ya sea apoyando los partidos de la liga local o los de las selecciones nacionales. Es una forma de representar nuestra cultura en el ámbito internacional", declaró.

Más allá de la cancha, el Programa Forward de la FIFA está desempeñando un papel fundamental en el crecimiento del fútbol en la Samoa Estadounidense.

Gómez destacó la importancia de este apoyo: "Creo que los fondos del Programa Forward de la FIFA son clave para el desarrollo del fútbol en la Samoa Estadounidense, ya que se construirá un nuevo estadio con césped artificial, con capacidad para hasta 10.000 personas y se mejorarán las instalaciones para el desarrollo de las futuras generaciones. Esperamos poder traer las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA al país por primera vez".

Si bien la atención mundial pronto estará puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, para Samoa Americana este año ha significado presentarse por primera vez en un escenario global.