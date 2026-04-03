Un marzo mágico, que incluyó el triunfo en casa en la FIFA Series, destaca la productiva alianza de Puerto Rico con la FIFA

Puerto Rico fue anfitrión de un evento de la FIFA por primera vez, resultando victorioso en un grupo que incluyó a Samoa Estadounidense, Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses

Bajo la presidencia de Iván Rivera, la FPF utilizó fondos del Programa Forward y del Programa de Recuperación para impulsar el deporte en toda la isla

La FIFA Series™ representa uno de los varios éxitos recientes de Puerto Rico, incluida la clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026™

Fue una semana triunfal y sin precedentes para el fútbol puertorriqueño, una que podría requerir la construcción de una vitrina de trofeos ampliada en la nueva sede de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), en el corazón de San Juan.

El 22 de marzo, en Costa Rica, la selección nacional femenina sub-17 de Puerto Rico aseguró su lugar en la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026™, que se celebrará en Marruecos en octubre y noviembre. Esta será la primera vez, desde que la FPF se unió al organismo rector del fútbol mundial en 1960, que Puerto Rico participará en la fase final de un campeonato mundial de la FIFA.

Puerto Rico volvió a hacer historia apenas tres días después en su propio territorio, en Bayamón, donde se inició la FIFA Series 2026™ en el Estadio Juan Ramón Loubriel. Allí, a los anfitriones se unieron las selecciones nacionales masculinas de Samoa Estadounidense, Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses para una emocionante serie de partidos internacionales de alto nivel, que ofrecieron a cada participante la novedosa oportunidad de enfrentarse a rivales desconocidos bajo el foco de la FIFA.

Tras vencer a Guam por 4-0 en la primera ronda, "El Huracán Azul" entusiasmó a la afición local con una victoria por 2-0 sobre las Islas Vírgenes Estadounidenses en la final del 28 de marzo.

El trofeo personalizado de oro y plata de la FIFA Series™, la placa entregada a la FPF como anfitriona del evento y el plato conmemorativo levantado por las jóvenes de la sub-17 en Costa Rica son los símbolos tangibles de un marzo histórico. Todos ellos podrían ocupar un lugar de honor en la sede de la FPF, una moderna instalación inaugurada en 2025 gracias a más de 1.3 millones de dólares en financiación del Programa Forward de la FIFA.

Juntos, representan un marzo verdaderamente memorable, así como lo que se puede lograr cuando una federación miembro ambiciosa y dedicada trabaja estrechamente con la FIFA para hacer crecer el deporte.

“Nos llena de orgullo ser anfitriones de la FIFA Series, ya que es el primer evento de la FIFA que se celebra en Puerto Rico. Es una gran experiencia para todos los que trabajan en la planificación y organización del evento, ya que un evento mundial tiene una escala diferente a uno regional”, afirmó el presidente de la FPF, Iván Rivera. “Cada programa de la FIFA ha ayudado a establecer los próximos pasos y el desarrollo del fútbol en la isla”.

Rivera y la FPF han sabido aprovechar la variedad de iniciativas y el apoyo integral que la FIFA ofrece a sus miembros, y esa cooperación está dando sus frutos. El progreso es evidente tanto a nivel administrativo como en la selección absoluta, como demostró la FIFA Series, y también en el fútbol base.

Guam y Puerto Rico se benefician de iniciativas de la FIFA 03:03

En 2019, Puerto Rico fue el primer país en inscribirse en el programa FIFA Football for Schools (F4S), que integra actividades, lecciones y ejercicios relacionados con el fútbol en el currículo escolar. En agosto de 2023, Puerto Rico se convirtió en el primer miembro de la FIFA en organizar un segundo taller y seminario de formación de F4S. Rivera señaló que el programa ya está funcionando en casi 800 escuelas.

A través de FIFA Forward, la FPF también recibió la financiación necesaria para adquirir un terreno de 38.000 metros cuadrados en Coamo, que se convertirá en la sede del centro de entrenamiento de las selecciones nacionales. “Este proyecto es esencialmente un hotel para las selecciones nacionales, incluidas las juveniles y la absoluta, con al menos dos canchas en el lugar. Creo que este proyecto establecerá el estándar que queremos para el deporte, no solo para el fútbol, y servirá como modelo para el deporte a nivel nacional”, comentó Rivera.

Bajo el Programa Forward de la FIFA, también hay una suma asignada a los costos operativos, lo que nos ha permitido hacer una contribución significativa a la organización de los preparativos de las selecciones nacionales”.

Al tiempo que sienta las bases para un futuro brillante, la FPF también ha trabajado con la FIFA para estabilizar el presente. En septiembre de 2022, el huracán Fiona causó estragos en toda la isla y devastó su infraestructura futbolística. Con el generoso apoyo del Programa de Recuperación de la FIFA, la FPF reconstruyó y reparó un centro de entrenamiento vital en Añasco y el Estadio Centroamericano en Mayagüez, además de varias instalaciones adicionales en el sur y en los alrededores de San Juan.

“Es una mano amiga en un momento crucial para el país”, dijo Rivera. “Ha afectado el desarrollo del fútbol en Puerto Rico de manera integral, tanto el Programa de Recuperación de la FIFA como otros programas como Football for Schools, y ha creado un estándar deportivo en todo el país, lo que permite a la FPF y a la FIFA trabajar junto a la comunidad. Así que lo tiene todo. Gracias a Dios, la FIFA tiene un programa para cada área, y lo hemos aprovechado al máximo para satisfacer nuestras necesidades y crear un plan para cubrirlas”.

El capitán y delantero de la selección nacional de Puerto Rico, Leandro Antonetti, afirmó: “Creo que estos fondos de la FIFA son muy importantes para Puerto Rico, porque el fútbol en Puerto Rico es un deporte que históricamente no se jugaba tanto, y creo que la FPF ha crecido mucho en los últimos años. Este estímulo financiero para nuestra asociación y nuestro país es muy importante, siempre que se distribuya bien y termine en buenas manos. Y creo que ese es el caso”.

El deporte ha cambiado desde que Antonetti, quien juega en el club portugués Estrela Amadora, estaba creciendo. El interés de la isla por el fútbol es ahora lo suficientemente grande como para haber atraído a Lionel Messi y al Inter Miami CF, quienes jugaron un amistoso con entradas agotadas en febrero contra el Independiente del Valle de Ecuador en Bayamón.

La Liga Puerto Rico Pro masculina se lanzó en 2018. También ha habido un progreso notable en el lado femenino. La selección absoluta, que actualmente ocupa el puesto 80 en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola, se ha mantenido entre las 100 mejores durante los últimos dos años. Se clasificaron para la Copa Oro Femenina de la CONCACAF W 2024 y obtuvieron una victoria histórica sobre Panamá en la fase de grupos.

Luego, por supuesto, están las jóvenes promesas de la sub-17 que portarán la bandera "Monoestrellada" en el escenario mundial en Marruecos a finales de este año. Un éxito de la FIFA Series 2026 dentro y fuera del campo presentó la oportunidad de reflexionar sobre ese camino y celebrarlo en casa.

“Creo que el hecho de que la FIFA Series se lleve a cabo en Puerto Rico es un paso muy importante para nuestra selección, para nuestra federación y para el fútbol en nuestro país, porque pone a Puerto Rico en el centro de atención, a nivel de la FIFA, que creo que es el escenario futbolístico internacional por excelencia. Así que estamos muy orgullosos de que la gente pueda venir a ver los partidos y de que haya tal furor por el fútbol aquí. Estoy muy conmovido”, declaró Antonetti.