La FIFA se reúne con el Consejo de Deportes de la Unión Africana y el Consejo de Europa para debatir iniciativas sociales

El encuentro de alto nivel se ha celebrado en Zúrich, en paralelo con la Cumbre sobre salvaguardia de la FIFA

Representantes del Consejo de Deportes de la Unión Africana y del Consejo de Europa debatieron posibilidades de armonización con los programas sociales de la FIFA

Las conversaciones giraron en torno a la puesta en marcha de iniciativas sobre derechos humanos, educación y salud pública, con el fútbol como vehículo

En una reunión celebrada en la sede central de la FIFA en Zúrich, representantes del Consejo de Deportes de la Unión Africana y del Consejo de Europa conversaron sobre las diversas maneras en las que el fútbol puede contribuir al progreso de la sociedad y reforzar la cooperación con las organizaciones internacionales.

Durante el encuentro, mantenido el 12 de marzo en paralelo con la Cumbre sobre salvaguardia de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial presentó varias de sus principales iniciativas sociales, y se analizaron la convergencia y la colaboración con organizaciones intergubernamentales.

A la reunión asistieron Decius Hikabwa Chipande, director del Consejo de Deportes de la Unión Africana, y Stanislas Frossard, director de la División de Deportes del Consejo de Europa. Los representantes de la FIFA presentaron diversos programas que utilizan el fútbol como vehículo para abordar importantes problemas sociales en todo el mundo y expusieron los tres principales pilares que articulan en trabajo de la FIFA en este campo.

La primera intervención, que trató sobre el fútbol por los derechos humanos, presentó a los participantes iniciativas como la postura global contra el racismo y el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales, que persiguen el objetivo de combatir la discriminación y proteger del ciberacoso a jugadores y otros grupos de interés.

La segunda, dedicada al fútbol por la educación, se refirió al Programa Football for Schools de la FIFA, que compagina actividades futbolísticas y contenidos educativos para contribuir al aprendizaje y a la formación de los niños.

La tercera analizó el concepto del fútbol como plataforma mundial de salud pública, con iniciativas destinadas a mejorar la salud de las mujeres y contribuir a la prevención de las enfermedades no contagiosas, gracias al alcance y la influencia del fútbol en todo el mundo.