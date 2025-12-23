La FIFA celebra la graduación del primer grupo del innovador Programa de Prácticas de la FIFA para las Federaciones Miembro de la FIFA

Concluye la edición inaugural de esta iniciativa con titulados de 20 federaciones miembro de la FIFA pertenecientes a las seis confederaciones

Los titulados han completado tres meses de aprendizaje teórico y práctico, seminarios de capacitación e intercambios de conocimientos entre participantes de todo el mundo

El programa forja capacitación para el futuro en administración internacional del fútbol

Ha concluido oficialmente la primera edición del Programa de Prácticas de la FIFA para las Federaciones Miembro de la FIFA, que supone un importante avance en el continuo compromiso de la FIFA con el desarrollo del talento y el refuerzo de la gobernanza del fútbol en todo el mundo.

Durante tres meses, 20 participantes procedentes de diversas federaciones miembro han llevado a cabo una formación intensiva y estructurada en las oficinas de la FIFA en París (Francia) y en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza). Las siguientes federaciones han aportado un titulado cada una: Albania, Anguila, Arabia Saudí, Brasil, Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Escocia, Fiyi, Japón, Laos, Madagascar, República Kirguisa, Rusia, Ruanda, Surinam, Togo, Trinidad y Tobago, y Turquía.

El programa, concebido exclusivamente para los empleados de las federaciones miembro, ofrece a los participantes experiencia práctica en las ocho divisiones de la FIFA. Todos ellos se benefician de una combinación de prácticas en el puesto de trabajo, sesiones oficiales de formación y actos con ponentes invitados, a la vez que contribuyen con nuevos puntos de vista a las operaciones diarias. El trabajo de este primer grupo ha enriquecido la colaboración entre departamentos y ha creado una implicación más profunda con las federaciones miembro en todo el mundo.

En palabras de Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro de la FIFA: "Estas prácticas son mucho más que un programa: reflejan nuestro compromiso por impulsar el fútbol en todo el mundo, por brindar apoyo continuado en materia de desarrollo y por fomentar la igualdad de condiciones en las 211 federaciones miembro".

Con este programa, los participantes han reforzado sus capacidades de liderazgo, operativas y estratégicas: competencias que les resultarán muy útiles para impulsar el desarrollo del fútbol durante años cuando regresen a sus respectivas federaciones. Además, la influencia de los participantes se ha dejado sentir en los equipos de la FIFA, lo que demuestra el poder de la diversidad del mundo y la pasión compartida para propulsar el progreso.

"Este programa fue concebido con el objetivo de ayudarles a crecer: a reforzar sus aptitudes, su confianza y su visión —afirmó Kimberly Morris, directora de la División de Personal, Tecnología y Operaciones, al dirigirse a los participantes—. Ha sido todo un aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros, ya que nos ha permitido conocerles mejor y ahondar en la labor tan importante que se está llevando a cabo en sus federaciones miembro. Llegaron como participantes del programa, pero se van como embajadores de sus federaciones y defensores del futuro del fútbol".

Con la graduación del primer grupo de participantes, la FIFA rinde homenaje a los pioneros que representan el futuro de la administración del fútbol. Sus logros han sentado bases sólidas para las próximas ediciones de este programa pionero y para seguir progresando en el fútbol mundial.