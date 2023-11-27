El primer espectáculo Topps del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA™ proporciona una plataforma creativa de marca

La FIFA ha anunciado que Topps ha conseguido los derechos de denominación del primer espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA™ de la historia , que se celebrará hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey . La gran fiesta, que recibirá el nombre de espectáculo Topps del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, reunirá a los más famosos artistas de nuestra época para una celebración histórica que aunará el deporte, la música y su incidencia en el mundo.

Además de Topps, apoyarán el espectáculo los socios FIFA ADI Chain y Visa; el patrocinador oficial Bank of America; los patrocinadores del torneo DoorDash y Marriott Bonvoy; la plataforma preferente YouTube Music; y el principal licenciatario del torneo en China y Japón, Kayford Holdings. Estas organizaciones se integrarán de diversas formas durante esta gran fiesta de once minutos de duración que dejará boquiabiertos a los aficionados reunidos en el estadio, en las fiestas de visionado organizadas en los países anfitriones, en las televisiones y en los dispositivos móviles de todo el mundo.

Durante la celebración, los aficionados deberán estar atentos a los Fan Bands™ virales del Bank of America y al especial reparto a domicilio de DoorDash. Marriott Bonvoy patrocinará la actuación de Ghetto Kids junto con Shakira y Burna Boy, y la campaña Visa’s Tap In llegará también a la música. Gracias a YouTube Music, el espectáculo Topps del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estará disponible en el plataforma poco después de su conclusión para proporcionar a los aficionados la oportunidad de revivir cada momento de la gran fiesta durante horas, días, semanas, meses y años después de su celebración. El espectáculo Topps del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ respaldará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de USD para ampliar el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños. Hasta el momento se han recaudado más de 60 millones de USD, y esto es solo el principio, pues con cada entrada vendida para los partidos del Mundial se entrega 1 USD al fondo para financiar proyectos sociales en todo el mundo. Además, los derechos de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Dai Dai de Shakira se donarán al fondo para la educación.