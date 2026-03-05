Celebrada en Atlanta, Georgia, una reunión informativa para las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A la misma asistieron más de 300 delegados internacionales mientras sigue la cuenta atrás para la gran cita deportiva y social

Los representantes de las selecciones recibieron información clave y asistencia para simplificar su participación en el torneo celebrado en Canadá, México y Estados Unidos

La planificación y preparación para la cita deportiva y social más grande de la historia siguió adelante en Atlanta, Georgia, con la llegada a la ciudad sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de más de 300 delegados internacionales para la sesión informativa para las selecciones participantes previa al torneo cuatrienal.

La sesión informativa, que comenzó el 3 de marzo coincidiendo con el arranque de la cuenta atrás de 100 días para el certamen, tuvo una duración de dos días y proporcionó a los representantes de los combinados varios foros en los que departir con sus homólogos de la FIFA y del resto de selecciones participantes.

Desde la organización de los partidos hasta instalaciones, servicios y logística para los equipos pasando por seguridad, retransmisiones, medios de comunicación, asuntos comerciales y otros, las intensas y decisivas jornadas desempeñaron un importante papel a la hora de impulsar o forjar las conexiones, conocimiento y comprensión necesarios para organizar el espectáculo más grande del planeta.

Avances en coordinación y colaboración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Atlanta Previous 01 / 12 General view during the FIFA World Cup 2026™ Team Workshop in Atlanta, Georgia 02 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 03 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 04 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 05 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 06 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 07 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 08 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 2 09 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 10 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 11 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 2 12 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 1 Next

"Esta sesión informativa para las selecciones previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un hito vital. Es nuestra última oportunidad para informar detalladamente y en persona sobre aspectos operativos e intercambiar impresiones antes del comienzo del certamen", explicó el primer día a los delegados Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a través de un mensaje en vídeo.

"Puedo asegurarles que todos nosotros en la FIFA nos estamos preparando para la cita deportiva y social más grande de la historia y estamos decididos a proporcionar un entorno de alta, altísima categoría, a todos los equipos, jugadores, directivos y federaciones miembro.

"Ustedes [los representantes de las selecciones participantes] están en Atlanta durante los próximos días porque representan al núcleo operativo de sus respectivas federaciones miembro. Mientras que el mundo a menudo se centra en los nombres que figuran en la alineación del equipo, nosotros sabemos que el éxito de la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva de la historia depende de la diligencia y experiencia del personal que trabaja entre bambalinas".

Todo apunta a que la Copa Mundial de la FIFA 2026 batirá récords tanto dentro como fuera de la cancha. Más de 6,5 millones de aficionados llenarán los estadios de las 16 ciudades sede, y se espera que más de 6.000 millones interactúen a través de distintos medios con los 104 partidos que se disputarán en Canadá, México y Estados Unidos.

Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de Eventos de la FIFA, explicó que el éxito del torneo se reducirá a un enfoque unificado y de equipo en los tres países anfitriones.

"Esta es la primera Copa Mundial de la FIFA que está totalmente bajo el control de la FIFA. Nos acompañan aquí en Atlanta los enlaces de los equipos [TLO por sus siglas en inglés], los enlaces de seguridad de los equipos [TSLO por sus siglas en inglés], los gerentes de los estadios, los directores de partidos, todas las personas con las que ustedes [las selecciones participantes] entrarán en contacto", afirmó.

"Por parte de la FIFA, tenemos enormes operaciones de dotación de personal, y somos muy minuciosos en todos aspectos, desde la logística a la seguridad pasando por el transporte y los viajes.

"Pero solo es posible con una buena combinación de enfoque descentralizado. Tenemos equipos de personas en todas las ciudades que se encargan de la operativa sobre el terreno, pero también un centro general de operaciones en Miami que monitorizará todo lo relacionado con el torneo. Esta combinación de recursos locales, buenas alianzas y un mando central nos ayudará a establecer la plataforma para que ustedes [las selecciones participantes] puedan centrarse en ofrecer su mejor rendimiento".