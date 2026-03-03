A 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presentamos el póster oficial del torneo

Esta obra completa la colección de posters de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El diseño reúne de manera excepcional el talento artístico de Canadá, México y Estados Unidos, países sede del torneo

El póster oficial es una obra que plasma la esencia, la emoción y la unión que definen este histórico evento deportivo

Faltan 100 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que reunirá al mundo entero en Canadá, México y Estados Unidos para disfrutar del mayor espectáculo del futbol. Esta edición, que hará historia con un récord de 104 partidos, empezará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Como parte de la celebración de esta cuenta regresiva, se presentó el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una obra que plasma la esencia, la emoción y la unión que definen este histórico evento deportivo. El diseño presenta una composición tipo collage con un futbolista como figura central,que simboliza lacapacidad del futbol para unir el mundo. Con esta pieza se completa la colección de posters del torneo, que se suma a los 16 posters oficiales de las ciudades sede presentados el año pasado.

Por primera vez en la historia del Mundial, tres artistas colaboraron para crear el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se trata de Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos), quienes unieron su talento y estilos artísticos para crear una obra que destaca la conexión y la unión del torneo. Para más información sobre el póster visita FIFA.com.

A 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Gianni Infantino, presidente de la FIFA 02:15

"Dentro de 100 días, la FIFA dará la bienvenida en Norteamérica a aficionados de todo el mundo para presenciar el mayor espectáculo del futbol —expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el futbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia. Desde el inicio del torneo hasta el silbatazo final, miles de millones de aficionados en los estadios y en cada continente vivirán momentos que trascienden el futbol y celebrarán la unión entre culturas en un escenario global".

Una Copa Mundial de la FIFA™ que marcará un antes y un después:

A falta de 100 días para que comience el Mundial, ya son 42 las selecciones clasificadas, entre ellas las cuatro debutantes: Cabo Verde, Curasao, Jordania y Uzbekistán. Los seis cupos restantes para completar el cuadro de selecciones que competirán en Norteamérica se definirán en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México y las eliminatorias europeas, programados para el periodo del calendario internacional masculino de marzo (del 23 al 31).

Los aficionados que deseen asistir a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrán adquirir los boletos restantes conforme se acerque el torneo, una vez que se abra la fase de venta de última hora en abril. Este periodo se prolongará hasta el final del torneo y los boletos se venderán por orden de llegada. Quienes prefieran asegurar desde ahora su asistencia a partidos concretos y disfrutar de una experiencia exclusiva, pueden adquirir paquetes de hospitality, que incluyen boletos, en FIFA.com/hospitality.