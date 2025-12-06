Ya está disponible el calendario de partidos actualizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras el deslumbrante sorteo final, que reveló quién jugará contra quién, los aficionados de los 42 equipos clasificados —y de los 22 que aún compiten por las seis plazas finales— ya saben dónde y cuándo se conforma ese sueño llamado la Copa Mundial de la FIFA.
En una retransmisión en directo desde Washington D.C. con las leyendas de la FIFA Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexi Lalas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desveló el calendario de partidos actualizado del torneo, diseñado para ofrecer las mejores condiciones posibles a los equipos, espectadores y aficionados que siguen a sus selecciones por todo el mundo.