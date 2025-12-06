Ya está disponible el calendario de partidos actualizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras el deslumbrante sorteo final , que reveló quién jugará contra quién, los aficionados de los 42 equipos clasificados —y de los 22 que aún compiten por las seis plazas finales— ya saben dónde y cuándo se conforma ese sueño llamado la Copa Mundial de la FIFA .

En una retransmisión en directo desde Washington D.C. con las leyendas de la FIFA Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexi Lalas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desveló el calendario de partidos actualizado del torneo, diseñado para ofrecer las mejores condiciones posibles a los equipos, espectadores y aficionados que siguen a sus selecciones por todo el mundo.