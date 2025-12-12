Brasil lidera la clasificación mundial tras el éxito de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™

La selección brasileña masculina también conserva el primer puesto en la clasificación definitiva del año

La clasificación de diciembre se vio marcada por los resultados de la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, conquistada por Brasil en Filipinas

El compromiso de la FIFA por impulsar el futsal femenino se refleja en el récord de 286 partidos internacionales disputados en 2025

Brasil ha ampliado su ventaja al frente de la Clasificación Mundial de Futsal Femenino de la FIFA gracias a su contundente triunfo en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™, que se disputó del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

La Canarinha ganó los seis partidos que jugó en Filipinas —con una impresionante marca de 32 goles a favor y solo cuatro en contra—, lo que le permitió sumar 88.6 puntos en la clasificación, más que ninguna otra selección desde la última actualización. Las recién coronadas campeonas del mundo aventajan en poco más de 100 puntos a la segunda clasificada, España, que se alzó con la medalla de bronce en la competición mundialista. Portugal, subcampeona de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, se mantiene en tercera posición, mientras que Argentina (cuarta, sube dos puestos) e Italia (quinta, también sube dos puestos) se sitúan entre las cinco primeras tras alcanzar la fase de eliminación directa del torneo. Aunque ha habido algunos cambios en los diez primeros puestos, las selecciones que integran ese grupo de privilegio siguen siendo las mismas.

La primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ marca un hito histórico en el compromiso de la FIFA con el desarrollo del futsal, que se ha visto refrendado con una inversión de más de 100 millones de USD desde 2016. Los fondos se han distribuido tanto a través del Programa Forward de la FIFA como en forma de aportaciones para la organización de distintas competiciones de futsal de la FIFA (incluidos los 14 millones de USD que recibió la Federación Filipina de Fútbol). La primera Clasificación Mundial de Futsal Femenino de la FIFA, que se publicó en mayo de 2024, contaba con 69 selecciones. La quinta y última edición incluye 91 países, lo que supone un aumento de más del 31 %. Además, en 2025 se ha alcanzado el récord de 286 partidos internacionales oficiales de futsal femenino, incluidos los 80 encuentros disputados desde que se publicó la anterior clasificación en agosto.

Tanzania es el ejemplo perfecto de las oportunidades que brinda la vertiginosa expansión de este deporte. La selección africana ha escalado ocho posiciones hasta situarse en el puesto 74 gracias a la victoria que consiguió en uno los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, a la que llegó tras convertirse en la primera selección tanzana en clasificarse para un torneo de categoría absoluta de la FIFA. El ascenso de Tanzania se ve igualado por el de Chequia, que ha subido del puesto 45 al 37. Por su parte, Marruecos —que alcanzó los cuartos de final del Mundial antes de caer frente a España— ha subido siete posiciones hasta situarse en el puesto 24. Esta es la culminación de doce meses extraordinarios de las marroquís, que ocupaban el puesto 65 a finales de 2024.

El año finalizará con Brasil también al frente de la Clasificación Mundial de Futsal Masculino de la FIFA. Los seis veces campeones del mundo han ampliado ligeramente su ventaja sobre Portugal, segunda clasificada, y España, tercera. No se han producido cambios en las siete primeras posiciones. Entre las diez primeras clasificadas, la única variación ha sido el intercambio de posiciones entre Ucrania (ahora octava) y Kazajistán (novena). Dos selecciones, Polonia (decimonovena, tras subir tres puestos) y Vietnam (vigésima, subiendo seis puestos), se han colado entre las 20 primeras; en el caso del combinado vietnamita, por primera vez en la historia.

Desde la publicación de la última edición de la Clasificación Mundial de Futsal Masculino de la FIFA, se han disputado un total de 230 partidos internacionales masculinos en todo el mundo, incluidos los clasificatorios para las ediciones de 2026 de la Copa Asiática de Futsal de la AFC y la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA. Cinco selecciones han mejorado su clasificación en más de diez posiciones: la República de Corea (57.ª, sube 16 puestos), Montenegro (78.ª, también sube 16 puestos), Mozambique (85.ª, sube 12 puestos), Dinamarca (61.ª, sube 11 puestos) y Malasia (70.ª, también sube 11 puestos).

Los resultados de Hungría en la fase de clasificación le permitieron sumar 44.9 puntos —la puntuación más alta en la tabla masculina— y escalar seis posiciones hasta alcanzar el puesto 32. Por otra parte, Pakistán (138.ª) y Bangladés (139.ª) han hecho historia: ambos países disputaron tres partidos de la fase de clasificación de la Copa Asiática, que se disputó en septiembre y octubre, y ahora celebran su primera aparición en la Clasificación Mundial de Futsal Masculino de la FIFA.