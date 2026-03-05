Los boletos del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya están a la venta

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey serán sede de dos partidos cada uno durante el torneo

La venta de boletos para el histórico Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó en FIFA.com/tickets, con precios a partir de 200 MXN (aproximadamente 11.50 USD). El certamen, que se disputará en Guadalajara y Monterrey (México), celebrará sus semifinales el 26 de marzo y las finales el 31 de marzo. Este evento definirá a dos de las últimas seis selecciones que clasificarán para la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 equipos, que comenzará menos de tres meses después en Canadá, México, y Estados Unidos.

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, serán escenarios de dos partidos cada uno durante el Torneo clasificatorio. En Guadalajara se disputarán las eliminatorias del cuadro 1 entre Jamaica, Nueva Caledonia y la RD del Congo, y en Monterrey los encuentros del cuadro 2 entre Bolivia, Irak y Surinam. El calendario completo de partidos está disponible en FIFA.com.

Ambos cuadros podrían permitir el debut mundialista de una selección, ya que Nueva Caledonia y Surinam aspiran a participar por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™.

El ganador del cuadro 1 completará el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se enfrentará a Portugal el 17 de junio en Houston (partido 23), a Colombia el 23 de junio en Guadalajara (partido 48) y a Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta (partido 72).

La selección que se imponga en el cuadro 2 formará parte del grupo I y se medirá con Noruega el 16 de junio en Boston (partido 18), Francia el 22 de junio en Filadelfia (partido 42) y Senegal el 26 de junio en Toronto (partido 62).