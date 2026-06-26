La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la competición más inclusiva de la historia

Los aficionados ciegos o con visión reducida cuentan con servicios como la audiodescripción y los tableros hápticos

Jillian Sloane, jugadora de la selección canadiense de fútbol para ciegas, ha utilizado estos servicio

La mayoría de los aficionados al fútbol sabe qué esperar cuando entran en un estadio para un partido del Mundial: gradas repletas de aficionados llenos de emoción, banderas y pancartas ondeando, imágenes impresionantes en las pantallas gigantes y, por supuesto, las grandes jugadas sobre el terreno de juego.

Sin embargo, los aficionados ciegos o con visión reducida se han visto obligados a vivir el fútbol de otra manera y, durante años, han dependido de acompañantes que les describan el partido o de comentarios dirigidos a personas videntes.

Esa realidad comenzó a cambiar en los últimos años. Hoy en día, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pone a disposición de los aficionados con discapacidad una amplia oferta de servicios especializados y recursos de accesibilidad diseñados para que la experiencia del día del partido sea verdaderamente inolvidable.

El fútbol es para todos y, ahora, gracias a la audiodescripción y los tableros hápticos, los aficionados ciegos o con visión reducida pueden vivir una experiencia totalmente inmersiva en los partidos.

La audiodescripción y los tableros hápticos hacen posible que los aficionados con visión reducida disfruten de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:15

"Cuando ves las canciones, las banderas, las camisetas, la diversidad de culturas y todo lo que sucede aquí, te das cuenta de que el fútbol tiene el poder de unir al mundo; y las personas que no pueden ver o que han perdido la vista con el paso del tiempo también deben formar parte de esa unión", comentó Peter Schaad, comentarista de audiodescripción para la Copa Mundial de la FIFA™.

"Queremos que ellos también vivan el partido. Todos los aficionados vienen con el mismo objetivo: disfrutar de una experiencia que podría ser única en sus vidas. Nuestro objetivo es que cada detalle que les describimos les permita sentir que vivieron el partido igual que cualquier otro aficionado", afirmó.

"Se han logrado grandes avances para hacer que la televisión y el cine sean más accesibles, pero verlo también en el deporte en vivo es increíble. Me alegro de que la FIFA haya impulsado esta iniciativa y espero que siga apostando por ella, porque me parece muy valiosa", añadió.

Jillian Sloane, jugadora de la selección canadiense de fútbol para ciegas, considera que iniciativas como la audiodescripción y los tableros hápticos la hacen sentir parte de la Copa Mundial de la FIFA™.

"Es algo muy importante, porque las personas con discapacidad no siempre cuentan con las mismas oportunidades que las demás —aseveró—.

Ahora que existen cada vez más recursos como el audio y los tableros hápticos, podemos formar parte del partido y de toda la experiencia. Es algo que nunca antes se había conseguido.

"Por fin sentimos que contamos con un hueco en este espacio y que existe un verdadero compromiso por hacerlo lo más accesible posible. Sin duda, es un gran paso adelante en materia de accesibilidad", agregó.

Sloane ya había establecido un vínculo con el Mundial, al dirigir una activación interactiva de fútbol para ciegos en el Science World de Vancouver —ubicada junto a la exhibición del FIFA Museum en el mismo edificio— con el objetivo de dar visibilidad a la selección canadiense de fútbol para ciegas y recaudar fondos para el equipo.

La audiodescripción ha contribuido a fortalecer aún más ese vínculo con el torneo. El servicio se encuentra disponible en todos los partidos del Mundial y en la ceremonia de clausura, y ofrece una narración que va más allá del relato tradicional y describe elementos visuales clave como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, las jugadas sobre el terreno de juego y la trayectoria del balón.

"Cuando me enteré de que el Mundial se celebraría en mi país, y que además el partido contra Catar —que ganamos 6-0— se jugaría aquí, fue increíble. Poder vivirlo desde dentro y escuchar la audiodescripción fue algo muy especial —prosiguió Sloane—.

Ahora puedo ver todos los partidos que quiera y sentirme parte de ellos, algo que antes no era posible porque obviamente no podía ver el campo, la televisión ni los partidos. Puedo formar parte de ellos de verdad, y eso crea una conexión muy especial", nos dijo.

Los encuentros que se disputen en Canadá contarán con comentarios en inglés y francés. Por su parte, las sedes en México y Estados Unidos ofrecerán comentarios en inglés y español. La transmisión con audiodescripción está disponible para los aficionados a través de la aplicación de audiodescripción de la FIFA, que se puede descargar en la Play Store de Google o la App Store de Apple.

Los tableros hápticos, que se estrenaron con éxito en el Mundial de Clubes FIFA 2025™, estarán disponibles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los estadios de Dallas (Texas), Nueva York Nueva Jersey, Seattle (Washington) y Vancouver (Columbia Británica) contarán con estos dispositivos en determinados partidos.

Dichos dispositivos permiten que los aficionados ciegos o con visión reducida vivan el partido en tiempo real al transformar cada jugada en estímulos táctiles y sonoros. Así, cada gol, cada entrada y cada instante del juego se puede vivir desde las gradas.

"El tablero reproduce un campo de fútbol: se pueden distinguir el balón, las distintas zonas del terreno de juego, la portería y el área penal. Todo está en relieve para que se pueda percibir con el tacto. El balón es un pequeño punto que vibra y se desplaza por el tablero, así que puedo seguir su recorrido y saber en todo momento dónde está".

Al combinar ambos servicios en el estadio, los aficionados pueden disfrutar de una experiencia verdaderamente inmersiva que incluye el ruido de las gradas, la audiodescripción y los tableros hápticos.

"Ha sido fantástico. Con la audiodescripción y el tablero háptico puedo seguir el partido en tiempo real como cualquier otra persona, sin necesidad de preguntar qué está ocurriendo. Basta con escuchar la audiodescripción y utilizar el tablero háptico. Es realmente increíble".

La FIFA reafirma su compromiso con la inclusión

La iniciativa se suma a la labor que la FIFA viene realizando en materia de responsabilidad social e inclusión, e incorporará nuevos servicios de accesibilidad para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre ellos destacan la presencia de personal capacitado para asistir a personas con necesidades sensoriales y medidas de apoyo dirigidas a aficionados con otras necesidades de accesibilidad.

Por primera vez en la historia de la competición, todos los partidos contarán con interpretación en lengua de señas en directo. Este servicio estará disponible tanto para los aficionados que asistan al estadio como para quienes sigan los encuentros desde otros lugares.