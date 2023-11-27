La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ofrecerá interpretación en lengua de signos en todos los partidos, así como otros servicios de accesibilidad para que todos los aficionados puedan disfrutar del espectáculo global

La FIFA proporcionará servicios sensoriales, audiodescripción, tabletas táctiles y mucho más

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la primera competición de la FIFA que retransmitirá todos los partidos con interpretación en lengua de signos

La iniciativa está en consonancia con el compromiso permanente de la FIFA con el fomento de la responsabilidad social y la inclusividad

La FIFA se compromete a garantizar que todos los aficionados —incluidas las personas con discapacidad, así como sus familiares y amigos— vivan una experiencia inolvidable en la próxima Copa Mundial de la FIFA™.

La competición de este año, que por primera vez contará con 48 selecciones, será más inclusiva que nunca: no solo se amplía el número de países participantes, sino que también se va a mejorar la accesibilidad para los aficionados con discapacidad gracias a una mayor oferta de recursos diseñados para que la experiencia de los días de partido sea verdaderamente memorable.

Algunas iniciativas siguen los pasos de servicios que ya se implantaron con éxito en el Mundial de Clubes FIFA 2025™, como las bolsas sensoriales y la audiodescripción. Como novedad, este año se ofrecerán —por primera vez en una competición de la FIFA— retransmisiones en lengua de signos de todos los partidos, lo que permitirá que los aficionados, tanto dentro como fuera del estadio, puedan seguir la acción y vivir la emoción del fútbol gracias a la narración en directo y la interpretación de los elementos sonoros principales.

En la antesala de la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia, el órgano rector del fútbol mundial trabaja intensamente para elevar los estándares de inclusividad y proporcionar los servicios y el apoyo que permitan disfrutar del deporte rey a todos los aficionados.

Interpretación de lengua de signos

Los comentarios en lengua de signos van más allá de la interpretación convencional; proporcionan una experiencia inmersiva a las personas sordas o con discapacidades auditivas, ya que les transmiten toda la emoción del fútbol. Los intérpretes de la FIFA no solo describirán el desarrollo del juego, sino que también reproducirán los elementos sonoros principales —como los silbidos, los aplausos del público y los cambios emocionales en el ambiente del estadio—, de modo que los hinchas puedan vivir cada momento del partido en tiempo real.

Con el fin de ofrecer el mejor servicio posible a la variada comunidad de aficionados al fútbol, todos los partidos de la fase de grupos que se disputen en Estados Unidos y Canadá contarán con interpretación en lengua de signos americana (ASL), mientras que los encuentros que se celebren en México dispondrán de interpretación en lengua de signos mexicana (LSM). Durante las rondas de eliminación directa, la mayoría de los partidos estarán disponibles en ASL. La interpretación en LSM se ofrecerá en determinados encuentros en los que participen países de habla hispana.

Los aficionados pueden acceder fácilmente a la retransmisión en lengua de signos desde la aplicación oficial de la competición de la FIFA. Solo deben seguir estos pasos:

Descargar e instalar la aplicación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en cualquier dispositivo móvil. Acceder a la sección "Estadios" de la aplicación. Seleccionar el estadio en el que se celebra el partido. Abrir la pestaña "Servicios de accesibilidad". Tocar el botón "Lengua de signos". El enlace de YouTube se abrirá de forma automática en un navegador web y la reproducción de la retransmisión comenzará de inmediato.

Esta será la primera vez que la FIFA ofrezca interpretación de lengua de signos en todos los partidos de una competición. Esta iniciativa supone dar continuidad al éxito que tuvo la interpretación presencial en los partidos en que estuvo disponible durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™ y, por otra parte, permite que más personas sordas y con discapacidades auditivas puedan acceder a este servicio desde su propio dispositivo, ya sea en el estadio, en una reunión para ver el partido o desde la comodidad de su propia casa.

Al tratarse de una retransmisión en directo totalmente novedosa para la FIFA, pueden producirse ligeras y lógicas desviaciones en la sincronización, por lo que es posible que la interpretación de lengua de signos no siempre coincida exactamente con lo que ocurre en el encuentro. La FIFA agradece la comprensión de los aficionados mientras nuestros equipos trabajan en tiempo real para ofrecerles la mejor experiencia posible.

Subtítulos

En los estadios, las personas sordas o con discapacidades auditivas disponen de subtítulos para que puedan seguir el contenido hablado durante los partidos a través de pantallas de 360º, marcadores, pantallas de televisión y enlaces en la aplicación.

Audiodescripción

El servicio de audiodescripción estará disponible en todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como en las ceremonias de inauguración y clausura. Este servicio mejora la experiencia de los aficionados ciegos o con visión reducida durante los partidos. Los comentaristas no se limitan a realizar una narración radiofónica habitual, sino que también describen elementos visuales importantes del encuentro, como el lenguaje corporal y las expresiones faciales de los futbolistas, la acción sobre el terreno de juego y el movimiento del balón.

En los partidos que se disputen en Canadá, los comentarios estarán disponibles en inglés y francés. Los encuentros que se celebren en Estados Unidos y México contarán con comentarios en inglés y español. Los aficionados pueden acceder al servicio a través de la aplicación de audiodescripción de la FIFA, disponible en la Google Play Store y la Apple App Store.

Innovaciones en materia de accesibilidad

Tras el éxito de su estreno en el Mundial de Clubes FIFA 2025™, los dispositivos hápticos volverán a estar disponibles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, concretamente en determinados partidos de los estadios de Dallas, Nueva York Nueva Jersey, Seattle y Vancouver.

Los dispositivos hápticos permiten que los aficionados ciegos o con visión reducida puedan vivir el partido en tiempo real, ya que transforman las acciones del juego en señales táctiles y auditivas, de modo que cada gol, cada entrada y cada momento del encuentro se puede seguir desde las gradas.

Bolsas sensoriales y salas de estimulación multisensorial

Para algunos aficionados al fútbol, el ruido y la agitación del público durante un partido pueden resultar abrumadores. La FIFA se enorgullece de que la competición de este año haya recibido el primer reconocimientoSensory Inclusive que otorga KultureCity, la organización sin ánimo de lucro líder en el mundo en materia de accesibilidad y aceptación sensorial.

Para garantizar que todos los hinchas tengan la oportunidad de disfrutar de los partidos, la FIFA colabora con KultureCity para distribuir bolsas sensoriales en todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estas bolsas, que contienen auriculares con cancelación de ruido, artículos táctiles relajantes y dispositivos de comunicación, estarán disponibles en los puntos de información para los aficionados. Los seguidores también pueden utilizar las historias sociales y las herramientas de comunicación de la aplicación KultureCity para prepararse de cara al día de partido.

Además de las bolsas sensoriales, todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA™ contarán con una sala de estimulación multisensorial patrocinada por Hisense. Estos espacios tienen un diseño especial que incluye iluminación tenue, insonorización, arte texturizado, asientos acolchados y pantallas Hisense que proyectan imágenes relajantes. Los aficionados pueden acudir a ellos si necesitan un lugar tranquilo y apacible al que retirarse durante los partidos. Si desean obtener más información sobre estas salas, incluida su ubicación, pueden visitar la página del estadio en la aplicación de la competición de la FIFA.

Asistencia a la movilidad

En todos los partidos se prestarán servicios de asistencia a la movilidad para las personas usuarias de silla de ruedas, personas con movilidad reducida y personas con otras discapacidades que necesiten ayuda para desplazarse desde las entradas del estadio hasta sus localidades. Todos los recintos contarán con personal especializado en asistencia a la movilidad para guiar y acompañar a las personas con movilidad reducida.

Funciones de accesibilidad en la aplicación de la competición

La aplicación de la competición de la FIFA se ha diseñado teniendo en cuenta la accesibilidad para que todos los aficionados puedan disfrutar de una experiencia más inclusiva los días de partido.

La aplicación incluye las siguientes funciones de accesibilidad:

Tamaño de la letra ajustable para facilitar la lectura

Contraste cromático personalizable para mejorar la visibilidad

Subtítulos en los vídeos para ayudar a las personas sordas o con discapacidades auditivas

Todos los estadios cuentan con una sección propia dentro de la aplicación, así como en FIFA.com, en la que los aficionados pueden informarse sobre los servicios de accesibilidad de cada recinto. La sección incluye información detallada sobre asistencia a la movilidad, servicios sensoriales, localidades accesibles y la disponibilidad de servicios como los subtítulos.