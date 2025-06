El Mundial de Clubes FIFA™ ofrece una experiencia inmersiva a sus aficionados ciegos o con visión reducida

"Me aburro mucho cuando voy a eventos deportivos. Incluso me he quedado dormido porque es imposible tener idea de lo que está pasando si no le pregunto mil veces a otra persona. Ahora, en cambio, estoy en vilo durante todo el partido y pendiente de qué va a pasar", comentó Anthony Ferraro, un aficionado que utilizó uno de estos dispositivos durante el partido entre el Seattle Sounders FC y el Botafogo en el Lumen Field.