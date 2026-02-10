Se abren las solicitudes para la segunda edición del Programa de Prácticas de la FIFA para las Federaciones Miembro

Las prácticas ofrecen una oportunidad única para adquirir experiencia práctica en diversas áreas funcionales de la FIFA.

Formación completa y una excelente oportunidad para establecer contactos

Programa abierto a empleados actuales de las federaciones miembro (FM) de la FIFA

Ya está oficialmente abierta la convocatoria para la última edición del Programa de Prácticas de la FIFA para las federaciones miembro, tras la distribución de una circular a las 211 federaciones miembro (FM).

Este exclusivo programa está diseñado para elevar los estándares y las mejores prácticas para la próxima generación de profesionales de la industria del fútbol y refleja el compromiso de la FIFA con el desarrollo continuo y la igualdad de condiciones en todo el mundo.

"Este programa proporciona una experiencia de aprendizaje excepcional, pues combina teoría y práctica en el contexto de los objetivos y los valores de la FIFA", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El programa ha sido diseñado específicamente para apoyar el desarrollo profesional de los empleados que actualmente trabajan en las federaciones miembro de la FIFA.

Los becarios seguirán un programa estructurado de formación práctica, con el apoyo de actividades formales y centralizadas de aprendizaje y desarrollo, así como de eventos con ponentes invitados.

Los participantes pasarán hasta 12 semanas inmersos en lo que supone el funcionamiento interno del organismo rector del fútbol mundial. Las prácticas se realizarán en la sede de la FIFA en Zúrich, en la oficina de París o en una oficina regional de la FIFA.

Durante las prácticas, los participantes tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales, contribuyendo a proyectos e iniciativas en progreso. También forjarán vínculos significativos con colegas de la FIFA y con otros becarios de otras federaciones miembro, lo que les ayudará a ampliar sus horizontes y redes de contactos.

Para garantizar la accesibilidad, la FIFA cubrirá los gastos de viaje, alojamiento y manutención de todos los candidatos seleccionados.

Para la edición de 2026, el programa abarcará 20 áreas de enfoque disponibles. Los candidatos pueden postularse para hasta tres de estas áreas funcionales, aunque los elegidos solo serán seleccionados para una de ellas. Las áreas de enfoque incluyen, entre otras, temas como Desarrollo del fútbol femenino, competiciones, Liderazgo técnico, Tecnología y Datos en el fútbol (Innovación) y Servicios para las federaciones miembro.

El programa está abierto a empleados actuales de las FM de la FIFA que posean un título universitario y entre uno y tres años de experiencia profesional.

Una experiencia profesional significativa en el fútbol puede considerarse una alternativa aceptable a un título. Los solicitantes deben dominar el inglés; sin embargo, la FIFA ofrecerá un curso intensivo individual de inglés en línea de 60 días para quienes lo necesiten antes del inicio del programa.

Cada federación miembro puede nominar a un máximo de cinco empleados. El proceso de solicitud requiere que los candidatos completen un formulario en línea, y los candidatos preseleccionados serán invitados a una entrevista de admisión con representantes de la FIFA.

La fecha límite para postularse es el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 18:00 CET. Los candidatos pueden postularse aquí.

En la primera edición del programa, que concluyó a finales de 2025, 20 becarios de las seis confederaciones se graduaron como embajadores de sus federaciones. Esta próxima edición busca aprovechar esta base, fortaleciendo aún más la gobernanza y la capacidad administrativa del fútbol en todo el mundo.