Se anuncian más invitados especiales para las ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México

Alejandro Fernández cantará el himno nacional de México, junto con Tyla, que interpretará el himno nacional de Sudáfrica

Salma Hayek Pinault, actriz, directora y productora mexicana-estadounidense saldrá a la cancha como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para inaugurar el torneo

Ryan Castro y J Balvin compartirán el escenario mundial con una actuación especial

Mientras el mundo entero se reúne en la Ciudad de México para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un diverso elenco de artistas e invitados especiales subirá al escenario principal con motivo de la ceremonia de inauguración y la ceremonia previa al partido que se celebrarán en el Estadio Ciudad de México. Los aficionados presentes en el estadio tendrán un papel activo en el espectáculo. La ceremonia de inauguración comenzará a las 11:30 a.m. (hora local), por lo que los seguidores deberán organizarse para llegar con suficiente anticipación. El recinto abrirá puertas cuatro horas antes del inicio del encuentro y ofrecerá varias experiencias, como activaciones exclusivas, premios y entretenimiento antes del partido.

En representación del país sede, Alejandro Fernández entonará el himno nacional de México, mientras que Tyla interpretará el de Sudáfrica, para crear un momento especial de orgullo antes del inicio oficial del torneo. La ceremonia previa al partido también contará con la participación de Salma Hayek Pinault, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que dará la bienvenida a los aficionados a la Ciudad de México y rendirá homenaje al espíritu unificador del futbol en la escena internacional. Tras el éxito de sus recientes colaboraciones, Ryan Castro compartirá el escenario con J Balvin durante la ceremonia de inauguración para ofrecer un espectáculo que promete emocionar al público.

Las ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México serán una celebración de futbol, música y cultura que marcará el inicio del Mundial más grande de la historia.

La ceremonia de inauguración, que comenzará hora y media antes del inicio del encuentro en el Estadio Ciudad de México, contará con la actuación de algunas de las voces más apasionantes del panorama musical internacional, con la interpretación en vivo de los temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a cargo de artistas de la talla de Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Shakira.

Como sede del partido inaugural del torneo, México marcará el inicio de una serie de tres ceremonias de inauguración que continuarán en Canadá y Estados Unidos.