Los jefes de Estado de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ acudirán a Washington D. C. con motivo del sorteo final de la competición

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirman su asistencia

El sorteo final se celebrará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Las selecciones clasificadas conocerán a los equipos a los que se enfrentarán en la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia

Los jefes de Estado de los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (Canadá, México y Estados Unidos) estarán presentes en Washington D. C. con motivo del sorteo final de la competición que se celebrará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, han confirmado que asistirán a esta cita. Tras el sorteo, conoceremos la composición de los doce grupos de cuatro equipos de la primera Copa Mundial de la FIFA™ de 48 selecciones, que marcará un antes y un después en la historia del fútbol.

Los tres jefes de Estado darán la bienvenida a los miles de millones de aficionados que acudirán a las 16 ciudades anfitrionas entre el 11 de junio y el 19 de julio del año que viene.

México albergará trece encuentros, entre ellos, el partido inaugural de la competición, que se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El país será sede de la Copa Mundial de la FIFA™ por tercera vez, una cifra de récord. Canadá también acogerá trece partidos, el primero de ellos el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto. Si bien el país organizó la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 2015, nunca había albergado la máxima competición de fútbol masculino de la FIFA. Estados Unidos, albergará 78 encuentros de la edición de 2026, la más larga de la historia, 32 años después de la exitosa organización de la Copa Mundial de la FIFA 1994™. El primer partido que acogerá el país se disputará el viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles, y el último, la gran final, el domingo 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey.