El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación protagonista en el espectáculo del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un poderoso llamamiento a la acción por la educación a nivel global

Miembros del consejo asesor del fondo compartieron inspiradoras reflexiones con el público internacional

El objetivo del fondo es proporcionar educación de calidad y desarrollo del fútbol a 100.000 niños de todo el mundo

La celebración pone de relieve el creciente apoyo a la iniciativa, que sigue avanzando hacia su meta de 100 millones de USD

El viernes 5 de diciembre, el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación fue uno de los protagonistas del espectáculo del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con conmovedores mensajes de los miembros del consejo asesor del fondo, que reafirmaron el poder transformador de la educación y el impacto que la iniciativa aspira a proporcionar a los niños del mundo entero.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Hugh Evans, director ejecutivo de Global Citizen; Hugh Jackman, actor australiano; Shakira, cantante y compositora colombiana; Kaká, Football Legend; y Jim DeMare, copresidente del Bank of America, invitaron al público mundial, a través de un mensaje en vídeo, a reflexionar sobre cómo el acceso a una educación de calidad, unido a la alegría del fútbol, puede impulsar un cambio significativo y duradero.

"Con ocasión del Mundial de Clubes FIFA 2025 donamos un dólar de cada entrada vendida al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Haremos lo mismo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y pediremos al resto de participantes que contribuya", afirmó Infantino. "La mitad de los 100 millones de USD o más que formarán parte de este fondo irá a parar directamente al programa Football for Schools de la FIFA. Este fantástico proyecto proporciona a los niños de las 211 federaciones miembro de la FIFA en todo el mundo, más que el número de países representados en las Naciones Unidas, la oportunidad de recibir formación utilizando el fútbol como escuela de vida, utilizando los valores del fútbol para su crecimiento y educación".

Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, añadió: "Hay 250 millones de niños en todo el mundo sin acceso a la educación básica. El hecho de que la FIFA esté utilizando esta plataforma para asegurarse de que más de 100.000 niños tengan acceso a una educación de calidad es muy poderoso. Nos fijamos este objetivo tremendamente ambicioso de recaudar 100 millones de USD para proporcionar una educación de calidad, y ya hemos recaudado más de 30 millones de USD. Tenemos miembros del consejo asesor como Abel (The Weeknd), Hugh Jackman, Shakira, Ivanka Trump y Serena Williams, que se han unido en torno a la misión común de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una educación de calidad".

El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, anunciado este año, tiene como objetivo recaudar 100 millones de USD para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde Global Citizen producirá el primer espectáculo del descanso de la historia del certamen. El fondo ampliará el acceso a la educación de calidad y al desarrollo del fútbol a niños en más de 200 comunidades de todo el mundo a través de programas de formación de fútbol de base.

"Cuando tienes dos grandes organizaciones como la FIFA y Global Citizen [trabajando] juntas, atraes atención, credibilidad y autoridad a un proyecto muy interesante", reflexionó Kaká, FIFA Legend y ganador de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002. "El fútbol fue realmente importante en mi formación. Desempeñó un papel clave en mi vida. Es una gran plataforma que permite a los niños y jóvenes soñar".