La estrategia se basa en expandir su ecosistema de fútbol digital a través de varias alianzas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para abarcar géneros muy variados y llegar a una audiencia más numerosa, FIFA cuenta con una cartera diversificada en la que destacan alianzas con Roblox, Epic Games, Konami, SEGA/Sports Interactive, Gamefam, Mythical Games y Solace Games

Se han alcanzado acuerdos con Netflix y Delphi Interactive para ofrecer una experiencia intuitiva, optimizada y accesible, y FIFA World Cup™ Launch Edition sentará las bases para el crecimiento futuro en múltiples plataformas

La FIFA ha presentado hoy una versión renovada de su estrategia a largo plazo de fútbol digital para transmitir a aficionados y grupos de interés información clave sobre las prioridades de la organización en materia de videojuegos y de esports.

El plan permite a la FIFA evolucionar desde un modelo de socio único hasta convertirse en motor de integración de un ecosistema de alianzas múltiples. De este modo, la influencia y relevancia de la organización podrá seguir creciendo en diversos géneros, plataformas y tipos de público dentro del sector de los videojuegos.

La FIFA presenta una estrategia de fútbol digital renovada para integrar a socios y plataformas en el ecosistema mundial de los videojuegos y los esports 01:57

La estrategia pretende impulsar la expansión de la FIFA a diversas categorías de videojuegos, y abrir nuevas vías de participación, desde modalidades 100 % informales hasta competiciones. Al tiempo, servirá como nexo entre las competiciones de la FIFA, las federaciones miembro y los socios del sector de los videojuegos y los esports. Este enfoque se extiende a todos los esports de fútbol, un terreno para el que la FIFA sigue desarrollando un ecosistema estructurado de competiciones en torno a la marca FIFAe, de fácil acceso, homogéneo en todo el mundo y duradero.

"Al sentar bases que permitan crecer en el ámbito de los videojuegos y los esports, ofrecemos nuevas oportunidades de participación y colaboración a nuestras 211 federaciones miembro y socios comerciales, lo que, a su vez, acercará aún más el fútbol a los aficionados —ha declarado Mattias Grafström, secretario general de la FIFA—. Queremos conformar un ecosistema sostenible y flexible que refleje la forma en que actualmente se vive el fútbol y sus evoluciones futuras".

La cartera de fútbol digital de la FIFA ya atrae a un público muy numeroso de todo el mundo y de diversas generaciones. La FIFA, en colaboración con Gamefam, está detrás del juego de marca más importante de Roblox, FIFA Super Soccer, con más de 10 millones de usuarios mensuales activos y más de mil millones de partidas registradas hasta la fecha. Además, FIFA Rivals ha superado los 2.5 millones de descargas desde su lanzamiento, y cuenta con la participación de socios comerciales de la FIFA como adidas.

Dentro del ecosistema de competiciones de esports de la FIFA, los clasificatorios de las FIFAe Finals a través de eFootball de Konami cuentan con la participación de más de 120 federaciones miembro y 16 millones de jugadores, y los más de 1100 millones de visualizaciones generadas el año pasado evidencian un éxito a escala de alcance mundial. La FIFA opera, por tanto, uno de los mayores ecosistemas de esports para naciones de todo el mundo bajo su marca de competiciones FIFAe, firmemente anclado en sus estatutos y en la red internacional que forman sus federaciones miembro.

Gracias a estos sólidos cimientos, la hoja de ruta de la FIFA de cara al próximo Mundial y más a largo plazo incluye una serie de anuncios de interés que se apoyan en la actual estrategia de fútbol digital, así como oportunidades de interacción con aficionados actuales y futuros.

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