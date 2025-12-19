FIFA y Roblox amplían su acuerdo de colaboración y presentan FIFA Super Soccer de la mano del estudio Gamefam

La FIFA y Roblox, plataforma líder en videojuegos y creación de contenidos inmersivos con más de 151 millones de usuarios activos al día, amplían el acuerdo de colaboración alcanzado hace varios años

FIFA Super Soccer , el juego oficial de la FIFA en Roblox, es fruto de la colaboración entre la FIFA y Gamefam, líder en el desarrollo de contenidos en el metaverso

El acuerdo se enmarca en el actual compromiso de la FIFA por desarrollar una diversa gama de nuevas experiencias interactivas mediante tecnologías emergentes para los jóvenes aficionados al fútbol

FIFA y Roblox han anunciado hoy la ampliación de su acuerdo de colaboración con un nuevo juego oficial, FIFA Super Soccer, que ya está disponible gracias a la participación de Gamefam, compañía líder en la creación de contenidos en el metaverso.

Este movimiento se integra en la estrategia de expansión de la FIFA en el ámbito de los videojuegos, que busca, de la mano de las principales plataformas, atraer a las nuevas generaciones de aficionados al fútbol de todo el mundo.

Desde que empezó a colaborar con la FIFA en 2022, Roblox ha experimentado un crecimiento sin precedentes que le ha permitido consolidarse como una plataforma de referencia para empresas y marcas deportivas. Este universo virtual cuenta ya con 151 millones de usuarios activos, que pasan una media cercana a las tres horas diarias en la plataforma. El peso creciente de Roblox en el ámbito de los deportes y el entretenimiento y su espíritu innovador se ajustan perfectamente al interés estratégico de la FIFA en los videojuegos y su voluntad de llegar a aficionados de todo el mundo.

Super League Soccer, uno de los juegos de mayor éxito de Gamefam, con 9.5 millones de usuarios activos, 1.5 millones de sesiones de juego diarias y u promedio de 11 minutos de interacción, aparece ahora con el nombre de FIFA Super Soccer para convertirse en la nueva experiencia oficial de la FIFA en la plataforma.

FIFA y Roblox amplían su acuerdo de colaboración y presentan FIFA Super Soccer 00:43

Este nuevo juego oficial de la FIFA permite a los jugadores escoger a selecciones nacionales oficiales y a algunos de los clubes más famosos, participar en actos relacionados con las principales ligas del mundo, preparar el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y conseguir accesorios exclusivos de la FIFA y la Copa Mundial de la FIFA™ para los avatares. Esta innovadora oferta dará pie a oportunidades exclusivas para socios FIFA como adidas, entre otras marcas. Actualmente, se puede jugar con catorce clubes patrocinados por adidas en el FIFA Super Soccer en el contexto de un nuevo torneo: el adidas Football Festival, de cuatro semanas de duración y en el que se puede elegir al Flamengo, a Boca Juniors, al Club América, al Union Berlín o al Al Nassr, entre otros.

"Roblox ha demostrado la fuerza que tiene para unir a los aficionados y expandir la cultura del fútbol —ha declarado Christian Volk, director de la Subdivisión de Esports y Gaming de la FIFA—. Trabajar con Gamefam nos permite desarrollar un espacio de fútbol natural en la plataforma. En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA de 2026, esta colaboración refuerza nuestra gran apuesta por los videojuegos, nos ayuda a crear experiencias nuevas y genuinas para los aficionados y brinda más oportunidades para que los socios participen".

"Nuestra ya larga colaboración con la FIFA, así como el estreno de FIFA Super Soccer, ofrece tanto a ligas como a marcas cada vez mejores oportunidades para llegar a jóvenes aficionados en entornos orgánicos y de interacción continua —ha declarado Lisa Willett, directora sénior de Alianzas Estratégicas Internacionales de Roblox—. El público de Roblox es numerosísimo y muy activo, y las experiencias deportivas no se limitan al calendario de competición oficial, sino que están disponibles todo el año. Los usuarios se reúnen terminada la temporada, cuentan los días para que empiecen los principales torneos, celebran las victorias y siguen conectados a todo lo que rodea a sus equipos y deportistas favoritos. Estamos deseando ampliar este universo y dar la bienvenida a nuevos socios".

Super League Soccer pasó a llamarse FIFA Super Soccer después de que la FIFA tomara el control del juego en junio y julio de 2025 con motivo del Mundial de Clubes, el mayor campeonato oficial de fútbol en la historia en Roblox, con más de 20 millones de sesiones de juego y 5.5 millones de horas de conexión. El 61 % de los jugadores encuestados afirmaron que tenían previsto ver el Mundial de Clubes FIFA 2025 gracias al juego, lo que demuestra su influencia en el mundo real. Además, el acto en el que se presentó el trofeo del Mundial de Clubes en noviembre de 2024 ganó el premio a la mejor interacción con los aficionados en los SportsPro Media Awards, y otros tres galardones en los W3 Awards.

"Roblox es una referencia entre el público de las generaciones Z y Alfa, que no se limitan a ver, sino que quieren ser parte activa del deporte, del contenido y de la cultura que consumen —señala Ricardo Briceno, director comercial de Gamefam—. Estamos encantados de presentar FIFA Super Soccer como pilar de la estrategia de juegos de la FIFA y de ayudar a la organización a que prenda la mecha del fútbol entre una nueva generación de seguidores. Es justo que el Mundial más grande de la historia tenga también su reflejo en uno de los mayores ecosistemas digitales gracias a FIFA Super Soccer. Toda marca que pretenda llegar a las generaciones Z y Alfa debe estar presente en Roblox".

FIFA Super Soccer ya está disponible de manera gratuita y en todo el mundo para consola, ordenador, teléfono móvil y tableta.