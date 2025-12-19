Francia alcanza la gloria de Rocket League y pone el broche final a las FIFAe Finals 25

Las FIFAe Finals 25 se han celebrado del 10 al 19 de diciembre en Riad (Arabia Saudí)

Francia gana la FIFAe World Cup™ de Rocket League

Una emocionante final pone el broche de oro al mayor certamen de esports de fútbol del mundo

Francia ha alzado el título de campeón de la FIFAe World Cup™ de Rocket League. Con esta gran victoria culminaron las FIFAe Finals 25, que, durante ocho días llenos de acción, nos han ofrecido las mejores competiciones de esports de fútbol y una diversión sin igual en Riad (Arabia Saudí).

El equipo de Francia, compuesto por Zen, Vatira y Juicy, ha firmado una magnífica actuación desde la fase de grupos hasta la final. Sus integrantes han hecho gala de habilidades excepcionales, una impecable coordinación y un gran aplomo en momentos de máxima presión.

La competición puso el colofón a las FIFAe Finals 25, el máximo torneo de esports de fútbol del mundo, que une a personas de todo el planeta e integra varios torneos.

La edición de 2025 ha batido varios récords: se han disputado 250 partidos en ocho días, se han repartido 450.000 USD en premios, millones de personas han seguido la competición en línea (con unas cifras de récord en las redes sociales) y se ha vivido un ambiente formidable en el recinto construido expresamente para el certamen.

“Las FIFAe Finals de este año han unido el mundo gracias a que han conectado a la próxima generación de aficionados con el deporte rey —afirmó el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström—. Al posibilitar que las selecciones de esports de fútbol se midan en el escenario mundial, estamos definiendo una nueva era del entretenimiento, que combina el orgullo nacional, la excelencia competitiva y la pasión universal por el fútbol y los videojuegos. Mi más sincera enhorabuena a los campeones del mundo que se alzaron victoriosos en un ambiente que nunca olvidaremos. Como parte de nuestra labor por unir a toda la familia del fútbol, animamos a las federaciones miembro, jugadores, aficionados y partes interesadas a que participen en una nueva y emocionante aventura en 2026”.

A lo largo del año, el ecosistema de FIFAe ha alcanzado nuevas cotas en el fútbol de selecciones. Prueba de ello son los 94 países y millones de jugadores que participaron en las primeras fases de la competición. La temporada alcanzó su punto álgido en el SEF Arena de Riad, cuyo impresionante escenario y la variedad de elementos de entretenimiento hicieron de esta cita un acontecimiento inolvidable.

En las FIFAe Finals 25, tres selecciones alcanzaron la gloria:

Tailandia se convirtió en campeón de la FIFAe World Cup™ de eFootball™ para móviles

Polonia se convirtió en campeón de la FIFAe World Cup™ de eFootball™ para consolas

Francia se convirtió en campeón de la FIFAe World Cup™ de Rocket League