La FIFA utilizará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como plataforma para promover distintas campañas sociales

"El fútbol une el mundo" promoverá la paz y la educación

"Di no al racismo" reforzará la postura de tolerancia cero de la FIFA en todo el mundo

Las campañas de la FIFA "Unidos por la paz", "Unidos por la educación" y "Be Active" potenciarán el mensaje universal de la competición

A un mes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el jueves 11 de junio, la FIFA mira más allá del terreno de juego y utiliza la proyección mundial de la competición para promover iniciativas sociales y estrechar lazos entre comunidades de distintos lugares del planeta. Como ocurre en todas las citas organizadas por la FIFA, la Copa Mundial irá acompañada de varias campañas sociales concebidas para generar beneficios duraderos en la sociedad.

Durante la Copa Mundial de la FIFA™ de este año, las campañas sociales de la FIFA promoverán la unidad, combatirán el racismo y fomentarán la actividad física entre los jóvenes, con especial atención a la paz y la educación. Los mensajes de las campañas aparecerán en las pantallas gigantes y en los paneles LED de los 16 estadios de la competición. Además, habrá contenidos adicionales y materiales informativos disponibles en internet.

"Las campañas sociales de la FIFA mostrarán la Copa Mundial de la FIFA™ como un espacio de celebración de la unidad, la diversidad y la pasión compartida. A través de las campañas "El fútbol une el mundo", "Di no al racismo" y "Be Active", la FIFA quiere aprovechar la capacidad única del fútbol para tender puentes y transmitir mensajes vinculados a la paz, la educación, la lucha contra el racismo y los hábitos de vida saludables —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Invitamos a toda la comunidad futbolística mundial a sumarse a estas causas, que van más allá del fútbol y de la propia Copa Mundial de la FIFA".

"El fútbol une el mundo" sigue siendo la principal campaña social de la FIFA y subraya la capacidad del fútbol para unir a las personas y crear vínculos a través de la experiencia compartida del juego. Desde su presentación durante la Copa Mundial de la FIFA 2022™, el mensaje de la campaña ha llegado a millones de personas y ha contado con la participación de aficionados de todo el mundo. La nueva edición, protagonizada por varios jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muestra cómo la pasión por el fútbol hace que millones de personas se sientan parte de un mismo equipo en todo el mundo y refuerza, además, dos mensajes centrales:

"Unidos por la paz" pone de relieve el papel del fútbol como espacio de diálogo, respeto y cohesión social, e invita a la comunidad futbolística mundial a unirse y actuar en favor de la paz. La campaña estará presente durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que las 48 selecciones participantes y el equipo arbitral lucirán el distintivo Unite for Peace en la manga de sus camisetas. También servirá para dar visibilidad a otras iniciativas destacadas, como el Programa para Refugiados de la Fundación FIFA, desarrollado en colaboración con el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Unidos por la educación" subraya cómo el fútbol puede contribuir a abrir oportunidades y anima a la comunidad futbolística a respaldar el acceso a la educación en todo el mundo. La campaña estará presente durante los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales, donde los jugadores lucirán el distintivo Unite for Education en la manga de sus camisetas. La campaña también busca dar visibilidad a iniciativas como el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación y el Programa Football for Schools de la FIFA.

Por su parte, "Di no al racismo" reforzará la postura clara de tolerancia cero de la FIFA frente al racismo, tanto en el fútbol como en la sociedad. El lema de esta edición ("Escucha, alza la voz y manifiéstate") anima a los aficionados a escuchar las experiencias de quienes sufren abusos racistas, a alzar la voz cada vez que presencien una situación de este tipo y a manifestarse en apoyo de la lucha contra el racismo.

En línea con la postura global contra el racismo, respaldada por las 211 federaciones miembro, la campaña también reforzará su dimensión educativa, con presencia en los 104 partidos de la competición y materiales específicos dirigidos a federaciones miembro, clubes de base y centros educativos. Además, el panel sobre la postura conjunta de los futbolistas seguirá colaborando con la FIFA en sus iniciativas contra el racismo a través de encuentros presenciales y otras acciones de sensibilización. El mes pasado, durante el 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá), el presidente de la FIFA presentó una actualización sobre los avances en los cinco pilares de la postura global contra el racismo.

"Be Active" es una campaña con enfoque lúdico que busca promover la actividad física entre todos, especialmente entre niños y jóvenes. Presentada durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, la iniciativa ha estado presente desde entonces en todas las competiciones de la FIFA y ha llegado a más de 2600 millones de personas en todo el mundo, además de implicar directamente a más de dos millones de aficionados a través de actividades en los estadios, redes sociales y actos especiales.

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Maple™, Zayu™ y Clutch™, invitarán a los aficionados a sumarse a los entrenamientos "Be Active" de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, concebidos para que cualquier persona pueda participar y disfrutar. Además, las cámaras de animación de los estadios invitarán a los espectadores a moverse, y la campaña también incluirá sesiones de entrenamiento en distintas ciudades. "Be Active" respalda las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que señalan que los niños necesitan al menos 60 minutos diarios de actividad física para mantener una buena salud física y mental.

Campañas sociales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Previous 01 / 05 Football Unites the World 02 / 05 Unite for Peace 03 / 05 Unite for Education 04 / 05 No Racism 05 / 05 Be Active Next

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA celebrará del 21 al 25 de mayo una nueva edición de la semana mundial del fútbol e invitará a aficionados de todo el mundo a sumarse a "Be Active", ya sea participando en las coreografías de la campaña o mediante la organización de sus propias actividades y sesiones grupales inspiradas en el fútbol.