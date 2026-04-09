Ya se han designado los árbitros para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Se han seleccionado 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro para el Mundial

El proceso de selección se basó en la calidad y regularidad del rendimiento al más alto nivel

El Team One de la FIFA está listo para responder a las exigencias de la histórica Copa Mundial de la FIFA™, en la que se disputarán 104 partidos en tres países anfitriones

Tras más de tres años de un riguroso y exhaustivo proceso de selección, la FIFA ha publicado la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El Team One de la FIFA está compuesto por 52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, en lo que constituye el equipo arbitral más completo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Las designaciones se han basado en el principio tradicional de la FIFA de priorizar la calidad por encima de todo. Asimismo, se tuvo en cuenta la regularidad del rendimiento mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, declaró lo siguiente: "Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA.Además, se ha evaluado con frecuencia su rendimiento en partidos nacionales e internacionales. Los árbitros seleccionados han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de nuestros preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales cuando lleguen a Miami el próximo 31 de mayo".

"El Mundial de este año será el más grande de la historia: participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos, con el alcance geográfico más amplio del torneo hasta la fecha —añadió Collina—. Se trata del mayor Team One de la FIFA de todos los tiempos, con 40 árbitros más que en el Mundial de Catar 2022. Cada uno de ellos debe estar preparado para ser designado para un partido y contribuir activamente a garantizar que el arbitraje del Mundial sea todo un éxito. Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino".

Durante la competición, los árbitros entrenarán diariamente en sesiones en las que participarán jugadores locales. Collina expresó lo siguiente: "Como en torneos anteriores de la FIFA, nuestros analistas de partidos facilitarán a los árbitros toda la información necesaria para prepararse debidamente para los encuentros. Cuidaremos hasta el último detalle para garantizar que el cuerpo arbitral llegue bien preparado, y estamos seguros de que el Team One de la FIFA sabrá afrontar los retos de esta revolucionaria competición".

"Al igual que en ediciones previas del Mundial, la tecnología será muy importante para ayudar a los equipos arbitrales en la toma de decisiones. Se utilizará la detección automática de goles, una versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y la tecnología del balón conectado. Además, por primera vez en la historia del Mundial, el uso de nuevas tecnologías ofrecerá a los aficionados la visión de las jugadas que tienen los árbitros desde el terreno de juego", concluyó Collina.

Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, señaló: "La preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó inmediatamente después de Catar 2022, con un programa estructurado que incluyó la celebración de seminarios, talleres y un proceso de supervisión continua. A lo largo de este periodo, todos los candidatos fueron evaluados de cerca por los instructores de la FIFA, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas, y recibieron apoyo integral para garantizar que alcancen los más altos estándares posibles en el torneo".

El Team One de la FIFA tendrá su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunirán para un seminario de preparación de diez días que empezará el 31 de mayo. Al finalizar dicho seminario, los miembros del equipo arbitral de vídeo se trasladarán a Dallas, donde estará la sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que los árbitros, asistentes y personal de apoyo permanecerán en Miami.

Ahora que la lista del equipo arbitral está confirmada, la FIFA confía en que los mejores árbitros del planeta desempeñarán un papel fundamental en esta edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA™.

En su 140.a asamblea general anual, celebrada el pasado mes de febrero, el International Football Association Board aprobó un grupo de medidas concebidas para optimizar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo en el fútbol, las cuales se implementarán en la próxima edición del Mundial, al igual que los tres ajustes aprobados con relación al protocolo del VAR.