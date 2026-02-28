El IFAB introduce más medidas para mejorar el ritmo de los partidos y la conducta de los jugadores

Se aprueban cambios históricos para reducir las interrupciones en los partidos

El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas

En los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se adoptarán medidas más estrictas para abordar conductas discriminatorias

En su 140.º asamblea general anual, el International Football Association Board ("IFAB") aprobó un grupo de medidas concebidas para optimizar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo en el fútbol.

La sesión, presidida por Mike Jones, presidente de la Federación Galesa de Fútbol, se celebró en Hensol (Gales), precisamente en el año del 150.º aniversario de la federación. La efeméride se ha convertido en la ocasión más adecuada para adoptar decisiones destinadas a configurar el fútbol del futuro.

Los cambios aprobados, que se implementarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otras competiciones, responden directamente a las solicitudes por parte de los grupos de interés de toda la comunidad futbolística, incluidos los paneles consultivos del IFAB constituidos por representantes de esta comunidad en todo el mundo, destinadas a disponer de instrumentos prácticos para proteger el tiempo efectivo de juego.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es entrevistado tras la 140.º asamblea general anual del International Football Association Board 01:22

Saques de banda y saques de meta Después de los favorables comentarios recibidos de todo el mundo sobre la disposición introducida en las Reglas para impedir que los guardametas retengan el balón durante demasiado tiempo, la asamblea general anual del IFAB confirmó el alcance del principio de la cuenta atrás en los saques de esquina y de meta.

Si el árbitro considera que un saque de esquina o un saque de meta no se efectúan con la prontitud adecuada o se están retrasando deliberadamente, comenzará la señal de cuenta atrás de cinco segundos. Si el balón no está en juego al final de la cuenta atrás, se concederá el saque de banda al equipo adversario, mientras que, si se retrasa un saque de meta, se concederá un saque de esquina al adversario.

Sustituciones con límite de tiempo Para agilizar todavía más el ritmo del partido, los jugadores sustituidos deberán salir del terreno de juego en el plazo de diez segundos a partir del momento en el que se mostró el tablero de sustitución o, si no lo hubiera, desde que el árbitro indicó que se podía efectuar la sustitución. Si el jugador no abandonara el campo dentro de este límite de tiempo, deberá salir de todas formas, pero su suplente no podrá entrar hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya transcurrido un minuto (de cronómetro).

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego Si un jugador recibe reconocimiento médico dentro del terreno de juego por una lesión, o su lesión provoca que el juego se detenga, deberá salir del campo y permanecer fuera de él hasta que haya transcurrido un minuto (de cronómetro) desde que el juego se haya reanudado.

140.º asamblea general anual del International Football Association Board ("IFAB") 04:18

Novedades en el protocolo del VAR Con respecto al protocolo del VAR, la asamblea aprobó tres ajustes. Si se dispone de pruebas claras, a partir de ahora el VAR tendrá permiso para asistir al árbitro en estas situaciones:

- una tarjeta roja que resulte de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta; - una confusión de identidad, cuando el árbitro sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve amonestar con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado; - un saque de esquina concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando se pueda hacer inmediatamente y sin retrasar la reanudación del partido (opción para las competiciones).

El IFAB acordó además que se llevarán a cabo ensayos para seguir evaluando los retrasos por lesiones tácticas por parte de los guardametas, y que se propongan opciones para impedir esta conducta.

Reglas de Juego 2026/27 Además, las Reglas de Juego, en vigor a partir del 1 de julio de 2026 (aunque las competiciones que empiecen antes de esta fecha podrán implementar antes los cambios), incluirán las siguientes modificaciones:

- Regla 3. Los jugadores: se incrementará a ocho la cantidad de sustitutos que se pueden usar en los partidos amistosos internacionales entre selecciones absolutas; los dos equipos podrán acordar aumentar la cifra hasta un máximo de once. - Regla 4. El equipamiento de los jugadores: se permitirá llevar prendas u objetos que no sean peligrosos siempre que estén cubiertos de forma segura. - Regla 5. El árbitro: las competiciones tienen la opción de permitir que los árbitros lleven o usen cámaras corporales (sobre el pecho o la cabeza), siempre que el organizador de la competición proporcione las cámaras y tenga el control del uso de las imágenes. - Regla 8. Inicio y reanudación del juego: aclaración de que se concederá un balón a tierra al equipo que habría tenido o conservado la posesión si el juego no se hubiera detenido. - Regla 10. El resultado de un partido y Regla 14. El tiro penal: se incluye una aclaración contenida en la circular n.º 31 (junio de 2025) referida a jugar el balón por segunda vez de manera involuntaria en la ejecución de un penal. - Regla 12. Faltas y conducta incorrecta: cuando el árbitro aplique la ventaja por una infracción con la que parecía que se quería evitar una ocasión manifiesta de gol, no se amonestará al infractor si el gol se marca, pues la infracción no lo evitó.

El IFAB acordó también mantener consultas con el objetivo de crear medidas para situaciones en las que:

1. los jugadores deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego, o los oficiales del equipo instigan esta acción, en señal de protesta contra una decisión del árbitro;

2. los jugadores se tapan la boca cuando se encaran a los adversarios durante los partidos.

La asamblea general anual del IFAB acordó que prosigan los ensayos sobre el fuera de juego. Además, recibió información sobre el desarrollo de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y acerca del ensayo en curso del sistema de revisión en vídeo, que lidera la FIFA.