El presidente de la FIFA ha logrado "avances reales y significativos" en la lucha contra el racismo

Varios FIFA Legends y miembros del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas se subieron al escenario del 76.º Congreso de la FIFA para acompañar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino

George Weah, capitán honorífico y presidente del panel, señala que el movimiento "debe seguir adelante"

El exdefensa de la selección francesa Mikaël Silvestre afirma que la educación es la clave para acabar con el racismo

Dos años después de que el Congreso de la FIFA adoptara una histórica postura global contra el racismo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció a las 211 federaciones miembro (FM) de la FIFA que se han logrado avances "reales y significativos" para eliminar esta lacra del deporte.

En el 74.º Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok (Tailandia) en 2024, los delegados del Congreso de la FIFA se pusieron en pie al unísono y aplaudieron al escuchar el apasionado discurso de Infantino a favor de una postura común en contra del racismo. Asimismo, cinco FIFA Legends describieron los principios en los que se basaría la FIFA para erradicar el racismo en el fútbol.

Al recordar ese día, el presidente Infantino pronunció las siguientes palabras ante el 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá): "Fue mucho más que un momento. Fue una promesa en la que se señaló que el racismo no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad. Dos años más tarde, si bien siguen existiendo dificultades, podemos afirmar con seguridad que hemos logrado avances reales y significativos y hemos transformado nuestro compromiso en medidas concretas adoptadas en el fútbol mundial".

En un mensaje en vídeo, la estrella del fútbol George Weah, capitán honorífico del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas, describió el racismo como una lacra.

"Este movimiento debe seguir adelante, enraizarse en las comunidades de todo el mundo y concienciar sobre las repercusiones negativas de la discriminación racial —afirmó el exjugador de la selección de Liberia, que fue presidente de la República de Liberia entre 2018 y 2024—. El racismo es una lacra y no podemos permitir que exista en los terrenos de juego ni fuera de ellos. Debemos encontrar soluciones porque la humanidad depende de todos nosotros para eliminarla".

Miembros del panel (Iván Córdoba, Khalilou Fadiga, Formiga, Maia Jackman, Aya Miyama y Mikaël Silvestre) y varios FIFA Legends subieron al escenario para acompañar al presidente, y el Congreso de la FIFA volvió a demostrar su determinación de acabar con el racismo en el fútbol.

"En nombre de los jugadores, quiero dar las gracias a todas las federaciones miembro por su compromiso con la lucha contra el racismo y con todo tipo de discriminación. Valoramos mucho su labor —afirmó Mikaël Silvestre—. De hecho, llevará mucho tiempo y trabajo en común erradicar todas las infracciones y conductas impropias. A través de la educación, podemos alcanzar nuestro objetivo y lo haremos. La educación es la clave. Tenemos la responsabilidad conjunta y una gran oportunidad de conseguir que el fútbol avance".