El presidente de la FIFA ha logrado "avances reales y significativos" en la lucha contra el racismo

Varios FIFA Legends y miembros del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas se subieron al escenario del 76.º Congreso de la FIFA para acompañar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino
George Weah, capitán honorífico y presidente del panel, señala que el movimiento "debe seguir adelante"
El exdefensa de la selección francesa Mikaël Silvestre afirma que la educación es la clave para acabar con el racismo
Dos años después de que el Congreso de la FIFA adoptara una histórica postura global contra el racismo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció a las 211 federaciones miembro (FM) de la FIFA que se han logrado avances "reales y significativos" para eliminar esta lacra del deporte.
En el 74.º Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok (Tailandia) en 2024, los delegados del Congreso de la FIFA se pusieron en pie al unísono y aplaudieron al escuchar el apasionado discurso de Infantino a favor de una postura común en contra del racismo. Asimismo, cinco FIFA Legends describieron los principios en los que se basaría la FIFA para erradicar el racismo en el fútbol.
Al recordar ese día, el presidente Infantino pronunció las siguientes palabras ante el 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá): "Fue mucho más que un momento. Fue una promesa en la que se señaló que el racismo no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad. Dos años más tarde, si bien siguen existiendo dificultades, podemos afirmar con seguridad que hemos logrado avances reales y significativos y hemos transformado nuestro compromiso en medidas concretas adoptadas en el fútbol mundial".
En un mensaje en vídeo, la estrella del fútbol George Weah, capitán honorífico del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas, describió el racismo como una lacra.
"Este movimiento debe seguir adelante, enraizarse en las comunidades de todo el mundo y concienciar sobre las repercusiones negativas de la discriminación racial —afirmó el exjugador de la selección de Liberia, que fue presidente de la República de Liberia entre 2018 y 2024—. El racismo es una lacra y no podemos permitir que exista en los terrenos de juego ni fuera de ellos. Debemos encontrar soluciones porque la humanidad depende de todos nosotros para eliminarla".
Miembros del panel (Iván Córdoba, Khalilou Fadiga, Formiga, Maia Jackman, Aya Miyama y Mikaël Silvestre) y varios FIFA Legends subieron al escenario para acompañar al presidente, y el Congreso de la FIFA volvió a demostrar su determinación de acabar con el racismo en el fútbol.
"En nombre de los jugadores, quiero dar las gracias a todas las federaciones miembro por su compromiso con la lucha contra el racismo y con todo tipo de discriminación. Valoramos mucho su labor —afirmó Mikaël Silvestre—. De hecho, llevará mucho tiempo y trabajo en común erradicar todas las infracciones y conductas impropias. A través de la educación, podemos alcanzar nuestro objetivo y lo haremos. La educación es la clave. Tenemos la responsabilidad conjunta y una gran oportunidad de conseguir que el fútbol avance".
La FIFA ha adoptado varias medidas esenciales para reforzar la lucha contra el racismo, incluidas enmiendas al Código Disciplinario de la FIFA. Asimismo, se han llevado a cabo otras iniciativas, como la aplicación del gesto de incidente racista en todas las competiciones de la FIFA; la protección de más de 12.000 personas y 570 equipos mediante el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales; el material formativo, difundido como parte de la campaña en curso "Di no al racismo"; y el panel, en representación de las seis confederaciones, que ha llevado a cabo una serie de tareas de gran relevancia.
Asimismo, el Consejo de la FIFA, en su sesión más reciente celebrada el 28 de abril de 2026, aprobó una enmienda a las Reglas de Juego para permitir sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca con el objetivo de disimular una conducta discriminatoria. Este cambio de las Reglas se aplicará en todas las competiciones de la FIFA a partir de la próxima Copa Mundial de la FIFA™.