El IFAB aprueba por unanimidad sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca con el objetivo de ocultar una conducta discriminatoria

También se introduce en las Reglas de Juego sancionar con tarjeta roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra la decisión del árbitro o a los miembros del cuerpo técnico que los exhorten a hacerlo

Estas disposiciones se implementarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El IFAB, en su sesión especial celebrada en Vancouver (Canadá), ha aprobado por unanimidad dos cambios, que ha propuesto la FIFA, en las Reglas de Juego para abordar las conductas discriminatorias e inapropiadas.

Como se acordó en la asamblea general anual del IFAB celebrada en febrero, estas decisiones son el resultado de las consultas que ha llevado a cabo la FIFA con todos los grupos de interés principales.

Sesión especial del IFAB en Vancouver, Canadá 02:06

Jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a los adversarios A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario.

Jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro. Esta nueva regla también se aplicará a los miembros del cuerpo técnico que exhorten a los jugadores a que abandonen el terreno de juego.

En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido.

En las próximas semanas se comunicarán los cambios a las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.