Ya se conoce el calendario de la FIFA Series 2026™

Acaba de presentarse el calendario oficial de la FIFA Series 2026™, cuyos partidos se disputarán durante el periodo internacional de marzo y abril

48 selecciones masculinas y femeninas de las seis confederaciones competirán en doce grupos, con once federaciones miembro de la FIFA como anfitrionas

Los partidos se emitirán para todo el planeta a fin de dar la máxima visibilidad a esta cita y acercarla los aficionados

La FIFA ha presentado hoy el calendario oficial de partidos de la FIFA Series 2026™, lo que representa un nuevo hito en la constante expansión de esta iniciativa concebida para impulsar el desarrollo de las selecciones nacionales masculinas y femeninas.

Tras el éxito que supuso la edición piloto de 2024 y la confirmación de los anfitriones y la composición de los grupos de la actual, en enero de 2026, las federaciones miembro participantes, los aficionados y otros grupos de interés disponen ya de toda la información relativa a estos choques, que se disputarán durante el periodo internacional de marzo y abril de este año.

La FIFA Series™ fue aprobada por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022 y está en plena sintonía con los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial: 2023-2027. Pretende facilitar la celebración de partidos amistosos entre selecciones de diferentes confederaciones que habitualmente no tienen ocasión de enfrentarse entre sí, lo que redundará en beneficio del desarrollo del fútbol dentro y fuera del terreno de juego.

La edición de 2026 de esta iniciativa contará con 48 selecciones nacionales —casi una cuarta parte de las 211 federaciones miembro de la FIFA— distribuidas en grupos de cuatro cada uno. Entre las once anfitrionas, Ruanda acogerá a dos grupos, lo que da como resultado un total de doce, nueve masculinos y tres femeninos, con representación de las seis confederaciones.

En la FIFA Series™ se miden selecciones de perfiles competitivos muy diversos, algunas plenamente consolidadas en el panorama internacional y otras aún emergentes, lo que refuerza el compromiso de la FIFA con un desarrollo inclusivo y sostenible del fútbol en todo el globo. Los partidos se emitirán para todo el planeta, a fin de ofrecer la máxima visibilidad a los combinados participantes y acercar esta cita a los aficionados de todos los continentes.

Aunque todos los encuentros son amistosos internacionales, las federaciones miembro participantes (FMP) han convenido que se sigan diversos formatos de competición: semifinales y una final, o partidos acordados previamente. Todos los encuentros que terminen en empate se resolverán directamente mediante una tanda de penaltis, sin prórroga. Sea cual sea el formato, siempre habrá una federación miembro que se proclame campeona de grupo. La FIFA ha dado su visto bueno a este planteamiento pactado por los propios participantes, ya que acrecienta el carácter competitivo de los partidos, los hace más atractivos para el público y brinda una excepcional oportunidad deportiva a todas las selecciones.