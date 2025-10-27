Comienza la segunda fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™

El plazo para inscribirse en el sorteo anticipado está abierto hasta el 31 de octubre a las 11:00 h ET (9:00 h del centro de México)

Los aficionados deben ingresar a FIFA.com/tickets y registrarse para el sorteo, aunque ya se hayan registrado en el sorteo preferente de Visa

Esta fase ofrece una franja horaria nacional prioritaria para quienes residan en los tres países sede: Canadá, México y Estados Unidos

Hoy da inicio la segunda fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™: el sorteo anticipado, cuyo periodo de inscripción ya está abierto para los aficionados que deseen participar. El sorteo preferente de Visa registró una enorme demanda; ahora, los aficionados podrán acceder a un millón de boletos adicionales durante el sorteo anticipado.

El plazo para inscribirse en el sorteo anticipado está abierto hasta el 31 de octubre a las 11:00 h ET (9:00 h del centro de México). El momento de la inscripción no influirá en las posibilidades de ser seleccionado. Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo en FIFA.com/tickets, aunque ya hayan participado en el primer sorteo preferente de Visa. Quienes no dispongan de un FIFA ID deberán crear una cuenta en FIFA.com/tickets antes de iniciar el proceso.

Esta fase está disponible para todos los aficionados y ofrece un periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión. Una vez que concluya el periodo de inscripción, los aficionados residentes en los países anfitriones que se hayan registrado participarán en un sorteo aleatorio para acceder al periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión a partir del 12 de noviembre. El acceso a esta franja horaria estará disponible durante 72 horas, según la disponibilidad de boletos. Quienes resulten seleccionados recibirán una notificación con al menos 48 horas de antelación al horario asignado.

Los aficionados de cada país sede que resulten seleccionados durante este periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión podrán adquirir boletos para un partido individual que se dispute en su país de residencia. Los boletos para partidos en el extranjero no estarán disponibles durante el periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión. El 75 % de los boletos habilitados para un partido individual que se ofrecen en esta fase estarán disponibles durante la franja horaria nacional prioritaria.

Los aficionados que residen en los tres países sede (Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden) adquirieron la mayor cantidad de boletos durante la fase anterior de venta. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia (por orden de demanda) completaron el top diez de países con mayor venta, en una fase donde se adquirieron más de un millón de boletos.

"Este torneo ha despertado un interés masivo en todo el mundo, especialmente en los países sede, Canadá, México y Estados Unidos, que se preparan para albergar la Copa Mundial de la FIFA.más grande de la historia —afirmó Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26—. Los horarios nacionales prioritarios para los países anfitriones en esta segunda fase de boletos es una forma de agradecer a los aficionados locales por su entusiasmo y de ofrecer una nueva oportunidad para el público internacional".

Al finalizar el periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión, los aficionados locales y extranjeros que se hayan inscrito en el sorteo anticipado participarán en uno aleatorio por la posibilidad de obtener de nuevo un horario a partir del 17 de noviembre. Los aficionados que resulten seleccionados tendrán la oportunidad de adquirir boletos para un partido individual y boletos específicos para un equipo en los tres países sede. Nuevamente, quienes resulten seleccionados recibirán una notificación con al menos 48 horas de antelación al horario asignado.

Se ofrecerán boletos adicionales en fases posteriores:

La fase del sorteo aleatorio comenzará en las semanas posteriores al sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, que se celebrará el 5 de diciembre. Los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos durante esta fase, ya que el sorteo final habrá definido la mayoría de los encuentros de la fase de grupos. Se dará a conocer información más detallada próximamente.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

Los aficionados ya pueden adquirir paquetes de hospitality para partidos individuales o para varios partidos, que incluyen boletos, en FIFA.com/hospitality. Como siempre, la FIFA recomienda a los aficionados que compren los boletos a través de FIFA.com/tickets, la página oficial y recomendada para la Copa Mundial de la FIFA™. Los paquetes de hospitality y boletos procedentes de canales de venta no oficiales podrían no ser válidos.