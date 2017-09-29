Un spanish Chelsea a puro gol

Goles de récord, en propia puerta, y a domicilio

Cañonazo de un cafetero en la liga china

Los goleadores españoles de Londres

10 goles de jugadores españoles lleva registrados esta temporada un club de máxima división, y no es ni el Atlético de Madrid, ni el Barcelona ni el Real Madrid, ¡sino el Chelsea! Álvaro Morata (6 goles), Marcos Alonso (2), Cesc Fàbregas (1) y Pedro (1) han sido los autores de todos los tantos menos dos que llevan los Blues en la Premier League esta temporada.

36 metros es la distancia desde la que Fredy Guarín, del Shanghai Shenhua, vio puerta con el poderoso lanzamiento de un tiro libre en su primera titularidad después de una lesión. El también colombiano Giovanni Moreno anotó a continuación dos goles y contribuyó así a la victoria del conjunto de Shanghái sobre el Guangzhou R&F. Este triunfo puso fin a una sequía de victorias que duraba siete partidos, durante la cual el Shanghai Shenhua encajó 20 goles y marcó solo tres.

2 goles en su primera titularidad en la liga con el Real Madrid han convertido a Dani Ceballos en el primer jugador que ha conseguido la gesta en este siglo. Cristiano Ronaldo, por el contrario, ha lanzado 18 remates a puerta en la liga española esta temporada, más disparos que ningún otro jugador haya registrado sin lograr acertar ninguno en el campeonato nacional.

20 goles en sus últimos 19 partidos es la increíble cifra que Darío Benedetto acaba de anotarse en su cuenta particular tras el doblete con el que propulsó a Boca Juniors hasta un triunfo por 4-0 en su visita a Vélez Sarsfield. Los locales habían llegado al partido sin haber recibido ningún gol en contra en ocho horas y media de juego. Han pasado ya 13 meses desde la última vez que los Xeneizes perdieron a domicilio en Primera División.

21 partidos: esta es la racha de imbatibilidad que perdió el Montagua hondureño a pesar de que poseía una ventaja de tres goles en el marcador a falta de 25 minutos para el final del encuentro contra el Platense, un equipo que había ganado únicamente dos de sus últimos 21 partidos. Con la espectacular remontada y la agónica victoria por 4-3, el Platense abandonó la última posición de la tabla de la liga hondureña.

4 goles en propia puerta han beneficiado al FC Barcelona en esta temporada, el doble que ha marcado cualquiera de sus jugadores, excepto Lionel Messi.

18 tantos figuran en la impresionante diferencia de goles que el Borussia Dortmund ha acumulado en las seis primeras jornadas de la Bundesliga, un récord para el club que duplica la diferencia que posee el Bayern de Múnich (+9). Pierre Emerick Aubameyang ha marcado ocho de sus 19 goles, incluidos tres en 17 minutos en la victoria por 6-1 sobre el Borussia Monchengladbach del sábado.

7 goles a domicilio en la Eredivisie ha marcado el PSV por primera vez en 28 años. Cuatro tantos de su joven delantero de 23 años ayudaron al PSV a derrotar al Utrecht por 7-1 en el Stadion Galgenwaard en 1989, y cuatro tantos de su joven delantero, de 23 años, ayudaron al PSV a derrotar al Utrecht por 7-1 en el Stadion Galgenwaard este domingo. Los goleadores mencionados son Romario y Jurgen Locadia, quien ha acertado su primer triplete desde su debut en la liga en 2012.

4 mitades consecutivas de partidos de la Liga de Campeones de la UEFA han visto al Feyenoord recibir un gol en el primer disparo a puerta del rival. John Stones vio puerta en el primer intento del Manchester City en cada mitad del encuentro en la primera jornada (minuto 2 y minuto 63), mientras que Lorenzo Insigne y Dries Mertens hicieron lo propio con el Nápoles en la segunda jornada (minutos 7 y 49).