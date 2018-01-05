Un faraón coronado y un regreso con gol

Un faraón en lo más alto

Un corazón escocés inquebrantable

El regreso goleador de Costa

5

minutos y un tiro a puerta es todo lo que necesitó Diego Costa para anotar el primer gol de su segunda etapa en el Atlético de Madrid de Simeone. El último tanto de Costa para el equipo colchonero permitió a los del Cholo ganar en Stamford Bridge, eliminar al Chelsea —club en el que recalaría poco después— y alcanzar su primera final de la Liga de Campeones de la UEFA en 40 años.

43

años sin ganar la Copa del Emperador —un periodo en el que perdió seis finales— es la racha a la que puso fin el Cerezo Osaka al derrotar al Yokohama F. Marinos, que se había impuesto en siete de sus ocho enfrentamientos previos. Kota Mizunuma anotó el gol de la victoria en la prórroga contra su exequipo, y otorgó al Cerezo Osaka, que empezó el año sin haber ganado nunca un título importante en la era profesional, su segundo trofeo en dos meses.

34

años después de que Mahmoud El Khatib se convirtiera en el último egipcio en ser distinguido como mejor jugador africano del año, Mo Salah tomó el relevo. Durante este tiempo, Ibrahim Youssef —en dos ocasiones—, Mido y Mohamed Aboutrika lograron subir al podio.

24

partidos invicto en casa acumula el Sydney FC, que estableció así un nuevo récord en la A-League. Superó la marca del Brisbane Roar, que se mantuvo invicto 23 encuentros en su feudo de Queensland en la temporada 2010/11. El tanto de Bobo en el último suspiro —su 14º gol en 14 jornadas esta temporada— permitió a los pupilos de Graham Arnold, actuales líderes de la competición, empatar a dos frente al Newcastle Jets, segundo clasificado. El Sydney FC suma ya 15 partidos invicto ante el Jets, la mejor racha sin perder de un equipo contra otro en la A-League.

16

años y seis meses es la edad con la que Jitendra Singh, defensor del Indian Arrows, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la I-League al anotar frente al Shillong Lajong. Después de graduarse el año pasado en el Copa Mundial Sub-17 de la FIFA disputada en su país, Singh pulverizó el récord de Baoringdao Bodo, que tenía 17 años y cuatro meses cuando marcó, curiosamente, contra el Shillong Lajong hace ahora un año.

15

clubes distintos han visto pasar por sus filas a Magno Alves, después de confirmarse su fichaje por el Novorizontino. Eso sí, los últimos seis años los pasó en el mismo equipo. Apodado Magnata, el artillero —que cumplirá 42 años la semana que viene— es el cuarto máximo goleador en activo, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Zlatan Ibrahimović.

13

goles en sus últimos 23 partidos como titular con el Tottenham Hotspur en la Premier League suma Son Heungmin, a pesar de ser uno de los jugadores más sustituidos. El centrocampista surcoreano, de 25 años, ha participado directamente en 12 goles en sus últimos nueve encuentros en Wembley, donde ha firmado siete goles y cinco asistencias contando todas las competiciones.

6

partidos consecutivos sin encajar un gol acumula el Hearts por primera vez en sus 143 años de historia. El cuadro escocés había logrado rachas de cinco partidos con su arco a cero en ocho ocasiones entre 1905 y 2010, tres de ellas con su actual entrenador, Craig Levein, en el eje de la zaga. El Hearts acumula ya nueve horas y 21 minutos sin recibir un gol, y lleva invicto nueve partidos.

1