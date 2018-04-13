Récords que se van, récords que vienen

Cae el récord de Bruno Fornaroli

Un resultado contra pronóstico

¿Quiénes han batido las marcas de Cruyff y Ronaldinho?

102 puestos ha escalado la República Kirguisa en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola desde junio de 2015 hasta alcanzar su mejor posición de la historia: la 75ª. Hace cinco años y un mes, los Halcones Blancos se encontraban en el puesto 201º del total de 208 posiciones que contiene la lista. Ahora, sin embargo, un tremendo salto de 40 escalones el mes pasado los ha situado a escasa distancia de selecciones de la talla de Costa de Marfil y Rusia.

50 años después de haber ganado cuatro partidos seguidos en la máxima división, el Burnley ha vuelto a repetir la hazaña. El suplente Sam Vokes tocó por primera vez la pelota justo a los 22 segundos de haber saltado al césped del estadio del Watford, y sentenció con su gol el cuarto triunfo consecutivo de su equipo.

45 goles a favor, cuatro en contra: este es el registro excepcional de Les Bleues durante una racha de imbatibilidad como locales que empezó en octubre de 2015 y que dura ya 18 partidos. Sin duda, se trata de una estadística abrumadora para todos los equipos que aspiran a plantar cara a las anfitrionas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019. Eugenie Le Sommer, autora del único gol contra Canadá, ha visto puerta en los cuatro últimos partidos y se ha aupado al segundo puesto de la lista de máximas goleadoras históricas de la selección francesa (68 goles), por detrás de Marinette Pichon (81).

45 partidos consecutivos en la primera división egipcia llevaba el Al Ahly marcando goles hasta el sorprendente 0-0 registrado este domingo en casa del Smouha. El empate impidió que los Diablos Rojos se anotaran su 20ª victoria seguida, contando todas las competiciones.

26 goles en una temporada han convertido a su autor, Bobo, en el primer jugador de la A-League que logra la marca en una sola campaña (Bruno “El Tuna” Fornaroli había anotado 25 tantos en 2015/16). El brasileño contribuyó con un doblete a la victoria por 3-0 sobre el Adelaide United, la misma que ha convertido al Sydney FC en el primer equipo que registra más de 60 puntos en dos campañas consecutivas. Con este triunfo, el Sydney iguala además el récord de 63 goles anotados en una temporada regular que hasta el momento poseía en solitario el Melbourne Victory. ¿Podrá impedir el Victory que el conjunto azul supere la marca en la ronda final?

11 títulos ligueros figuran ya en el palmarés de Arjen Robben. El extremo, de 34 años, ha alcanzado esta marca después de haber contribuido con un gol a la victoria del Bayern de Múnich, con la que el equipo amplía a seis su registro de títulos consecutivos en la Bundesliga. La cifra constituye además todo un récord para un jugador holandés. Con un campeonato nacional conquistado en las filas del PSV, dos con el Chelsea, uno con el Real Madrid y siete con el Bayern, Robben eclipsa a Johan Cruyff. Franck Ribery, por su parte, empató el récord de ocho títulos de la Bundesliga que hasta la fecha solo compartían Scholl, Kahn, Schweinsteiger y Lahm.

6 libres directos en una temporada de La Liga ha acertado Lionel Messi, el primer jugador que logra anotar tamaña cifra desde 2006/07. El último que lo consiguió fue el hombre al que él mismo sucedió en el dorsal número 10 del Barcelona, Ronaldinho.

4 asistencias en un solo partido de una de las cinco grandes ligas europeas. Nadie lo había logrado desde Santi Cazorla con el Arsenal en 2013. Sin embargo, Memphis Depay ha igualado esta semana la gesta, a domicilio contra el Metz. Tras anotar además el otro gol en la victoria por 5-0 del Lyon, el holandés de 24 años tardó menos de 90 minutos en promediar un gol o una asistencia en la Ligue 1 (35 en 47 partidos).

4 veces ha jugado Javier Hernández como suplente en Stamford Bridge, y ha visto puerta en las cuatro. La última fue el domingo con el West Ham United, para el que marcó el gol del empate. El resultado del partido significa además que, por primera vez a las órdenes de Antonio Conte, el Chelsea no consigue ganar en casa un partido de la Premier League en el que había llegado al descanso con ventaja en el marcador.