Zlatan, "Lucho" y el increíble círculo de Pizarro

‘Ibracadabra’ destapa su magia en el derbi angelino

Zubikarai, el portero imbatible

Brillan CR7, ‘El Pistolero’ y ‘Pek’

27 encuentros ligueros llevaba el Chelsea sin perder ante el Tottenham Hotspur en Stamford Bridge, hasta que Dele Alli, con dos dianas, rubricó un 1-3 para los visitantes. Gary Lineker había marcado el gol de la última victoria de los Spurs en el campo de los Blues, en un encuentro donde John Bumstead y Paul Gascoigne se propinaron sendos puñetazos.

39 partidos invicto encadenaba el Lincoln Red Imps en la liga gibraltareña –con un balance de 130 goles a favor y sólo 20 en contra– hasta que el domingo, sorprendentemente, perdió por 1-3 en casa ante un equipo situado en la mitad de la tabla, el Mons Calpe.

24 partidos consecutivos de la A-League australiana llevaba viendo puerta el Newcastle Jets, hasta que el Melbourne City se impuso por 0-3 al conjunto de Nueva Gales del Sur. Curiosamente, la racha goleadora de los Jets se había iniciado en octubre con un tanto que puso fin a una sequía realizadora… de 9 horas.

19 horas y 48 minutos, increíblemente, lleva Eñaut Zubikarai sin encajar un gol. Tras el último partido del español con su portería a cero, el Auckland City acumula 918 minutos sin recibir un tanto en la liga neozelandesa (372 más que el anterior récord, que estableciera el Waitakere United hace 10 años). Ese encuentro fue la final del campeonato, y el Auckland se impuso por 1-0 al Team Wellington. Por si fuera poco, Zubikarai permanece imbatido 863 minutos en la Liga de Campeones de la OFC; otro récord.

17 años y 1 mes transcurrieron entre el segundo y el tercer gol de David Pizarro en la Copa Libertadores. Se trata del segundo intervalo más largo en la competición por detrás de Roque Santa Cruz, que tardó casi 18 años en enlazar un tanto con otro.

17 horas y 36 minutos es la asombrosa sequía goleadora que arrastraba Luis Suárez en la Liga de Campeones, hasta que el uruguayo marcó contra el Roma con su 31º disparo en la presente edición. Con ese tanto, Suárez igualó con Luis Enrique como el quinto máximo goleador del Barcelona en la competición (19 goles), por detrás de Patrick Kluivert (20), Neymar (21), Rivaldo (22) y Lionel Messi (100).

12 intentos necesitaron los equipos de la Bundesliga alemana para registrar al fin su primera victoria en el campo del Sevilla. Kaiserslautern, Alemannia Aachen, Mainz 05, Schalke 04, Stuttgart (2 veces), Borussia Dortmund, Hannover, Friburgo y Borussia Moenchengladbach (2 veces) no pudieron conseguirlo, hasta que el Bayern de Múnich puso fin a una racha de 5 derrotas seguidas en España imponiéndose por 1-2 en la capital andaluza.

10 partidos consecutivos de la Liga de Campeones (con 16 goles) lleva viendo puerta Cristiano Ronaldo. Se trata de un hito histórico, superando los 9 que encadenó Ruud van Nistelrooy. Con su doblete del martes, el ganador del premio The Best al jugador de la FIFA contribuyó a poner fin a la racha del Juventus de 23 partidos sin perder en casa en la máxima competición europea de clubes.

3 goles de desventaja remontó el Portimonense para imponerse milagrosamente al Moreirense en la liga portuguesa. Pires, en su partido 200º con el Portimonense y escasas horas antes de cumplir 37 años, se destapó con un triplete en la segunda mitad –incluido el gol del empate en el minuto 90, y el de la victoria en el minuto 94–, condenando a una inverosímil derrota por 4-3 al equipo donde se convirtió en un ídolo de la afición.