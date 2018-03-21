Goles centenarios y un par de 'hat tricks'

Robin Hood arrasa a un club social en Bermudas

100 es la cifra de goles que superó en la Serie A italiana totalizó Mauro Icardi con 25 años y 27 días de edad, convirtiéndose en el jugador más joven en 55 años que lo consigue (y el sexto más joven en general). Giuseppe Meazza, Silvio Piola, Giampiero Boniperti, Felice Borel y José Altafini son los únicos futbolistas que alcanzaron el centenar de dianas siendo más jóvenes. Además, también alcanzó los 100 goles en el Inter.

50 hat tricks acumuló en su carrera Cristiano Ronaldo el pasado domingo. Con sus 4 goles al Girona, el delantero de 33 años del Real Madrid suma 17 en sus 8 últimos partidos, contando todas las competiciones.

31 años después de la última vez que el PEC Zwolle había perdido un partido de la Eredivisie pese a meter tres o más goles, el Feyenoord le venció por 3-4. Robin van Persie marcó 2 tantos para el conjunto de Rótterdam y, jugando de centrocampista, suma 4 goles en sus 3 primeros partidos como titular desde que se reincorporó a su club de formación. En 1987, Dennis Bergkamp y el actual entrenador del PEC, John van 't Schip, ayudaron al Ajax a derrotar al equipo de Zwolle por 6-4.

18 años habían pasado desde que un campeón de la MLS perdió los dos primeros partidos en la defensa de su título, hasta que el Toronto FC ha corrido la misma suerte. ¿Un mal augurio para Michael Bradley, Sebastian Giovinco, Jozy Altidore y compañía? En 2000, un DC United repleto de figuras, con Jeff Agoos, Eddie Pope, Marco Etcheverry y Jaime Moreno en sus filas, acabó como colista de la Conferencia Este, a 11 puntos del penúltimo.

15 encuentros sin perder en todas las competiciones es la racha del América que se quebró en casa contra el Toluca. A su vez, los Diablos Rojos encadenan una serie de 8 victorias seguidas, que les ha catapultado hasta las semifinales de la Copa MX y hasta la segunda posición en el Clausura mexicano.

9 horas y 3 minutos de sequía goleadora llevaba Timo Werner en la Bundesliga hasta que, con su gol de la victoria para el Leipzig, puso fin a la racha de 18 encuentros invicto que encadenaba el Bayern de Múnich contando todas las competiciones. El Leipzig ha ganado los 10 partidos ligueros en los que ha marcado Naby Keita, autor del primer tanto en el triunfo por 2-1.

7 tantos en 3 partidos ha marcado Wu Lei en la liga china de 2018, tras firmar el domingo un póquer goleador que ayudó al Shanghai SIPG a remontar una desventaja de dos goles e imponerse por 2-5 al Guangzhou R&F. Wu, Oscar, Hulk y compañía suman 9 puntos y una diferencia de goles de +13 después de tres jornadas.

5 hat tricks en la A-League australiana es el hito inédito que firmó Besart Berisha, superando a Shane Smeltz. Con su triplete, el ariete de 32 años lideró el triunfo por 5-2 del Melbourne Victory, y ya acumula 11 goles en sus 8 últimos enfrentamientos contra el Central Coast Mariners.