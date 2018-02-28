Imparables Griezmann y Lautaro Martínez 

​ El rey de los zurdos en la Premier

Una remontada milagrosa en Chile

Colosos europeos muerden el polvo

129 partidos ha tardado el Cruzeiro en encajar más de tres goles a las órdenes de Mano Menezes. Su verdugo fue el delantero de Racing Club Lautaro Martínez, de 20 años, que lideró la victoria por 4-2 de los suyos y se convirtió en apenas el segundo futbolista de un equipo argentino en anotar una tripleta contra un rival brasileño en la Copa Libertadores. El primero en lograrlo fue Guillermo Barros Schelotto con Boca Juniors en 2003.

20 goles suma ya Mo Salah con el pie izquierdo en la Premier League, récord absoluto en una misma temporada. Hasta ahora, la plusmarca estaba en manos de Robbie Fowler, que firmó 19 tantos con la zurda en la campaña 1994/95. Robin van Persie y Gareth Bale son los otros dos únicos futbolistas que han sobrepasado la barrera de los 15.

20 son los goles en los que ha participado Lucas Moura (12 tantos y 8 asistencias) en sus últimos 21 partidos como titular. El exjugador del París Saint-Germain se ha adaptado muy bien a la disciplina del Tottenham Hotspur.

13 partidos invicto en el clásico de la liga francesa es el récord que igualó el París Saint-Germain, establecido por el Olympique de Marsella entre 1990 y 1998. El PSG, que ganó 3-0, marcó más de dos goles en su feudo contra los marselleses por primera vez desde que Ronaldinho anotara un doblete en la victoria por 3-0 de los suyos en 2002.

1 tripleta y un póquer de goles en tres días es el asombroso registro de Antoine Griezmann, el primer jugador del Atlético de Madrid que encadena tres o más goles en dos partidos seguidos en lo que va de siglo. El artillero francés, de 26 años, ha firmado 12 tantos en sus últimos nueve encuentros en todas las competiciones.

15 victorias seguidas aspiraba a encadenar el Bayern de Múnich por primera vez en su historia. El mítico equipo de Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge y Dieter Hoeness sumó 14 triunfos consecutivos en 1980. En esta ocasión, un empate a cero contra el Hertha de Berlín —la primera vez en casi tres años que el Bayern se quedaba sin marcar en casa en un partido de la Bundesliga— les impidió batir el récord.

3 goles de desventaja y un hombre menos. Con este panorama tan desfavorable afrontó Curicó Unido los últimos cuatro minutos del choque contra Unión Española, correspondiente a la Primera División de Chile. No obstante, los locales protagonizaron una remontada milagrosa y acabaron empatando a cuatro.

9 derrotas seguidas ante el Real Madrid acumulaba el RCD Espanyol hasta su triunfo por 1-0 sobre los blancos el pasado martes. Los Periquitos se han mantenido invictos en casa ante Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona en una misma temporada de la Liga por primera vez desde el ejercicio 1997/98.

0 puntos ha sumado el Feyenoord en sus cuatro duelos con el Ajax y el PSV en la campaña 2017/18. Es la primera vez que se queda en blanco ante estos dos rivales en los 62 años de historia de la Eredivisie.