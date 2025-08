A romper la igualdad

La Copa Libertadores vivirá por segunda semana consecutiva una jornada completa, en la que se disputarán dieciséis partidos de los que podrían salir los primeros clasificados para la siguiente ronda. Clubes como Gremio, Atlético Mineiro, Vélez Sarsfield y Santos Laguna son los principales favoritos a sellar su billete antes de tiempo, aunque la igualdad imperante en la competición se hizo notar la semana pasada y todos han pinchado ya al menos una vez.

Y es que está prohibido relajarse en la Copa Libertadores 2014, donde 31 de los 32 equipos participantes han logrado ya algún punto, tres de los ocho grupos registran un empate en el primer puesto y, en los otros cinco, el último clasificado puede acabar la jornada al menos en segunda posición. De esto modo, todo se presenta muy abierto en la competición continental.

El partido destacado *Atlético Mineiro vs Nacional (Grupo 4) Miércoles 19 de marzo, 19:45 (hora local), estadio Independencia (Belo Horizonte, Brasil)*

La semana pasada, en Ciudad del Este, el actual campeón de la Libertadores se quedó a cinco minutos de sumar su tercera victoria en tres partidos de la fase de grupos. Un gol de penal de Silvio Torales en el minuto 41 del segundo tiempo permitió al Nacional paraguayo arrancar un empate y colocarse segundo de grupo con cuatro puntos. Ahora, de regreso en el estadio donde brilló en la victoriosa temporada de 2013, el Atlético busca el triunfo que se le escapó la semana pasada y que le permita enganchar por fin a su afición en 2014.

El conjunto que entrena Paulo Autuori podrá contar con sus principales estrellas, como Jô –que la semana pasada se convirtió en el máximo goleador del club de Belo Horizonte en la Libertadores–, Diego Tardelli y Ronaldinho, que no jugaron el último partido del Campeonato del estado de Minas Gerais y llegarán descansados al choque frente al Nacional. Torales, Julián Benítez y Marcos Melgarejo son las principales amenazas de una escuadra paraguaya que llega en un gran momento de forma tras sumar tres victorias consecutivas en liga y que ha empezado 2014 decidida a poner fin a una pésima racha en la competición continental que dura ya siete temporadas. Este año, el club de Asunción ya ha sumado los mismos puntos que logró en las ediciones de 2009 y de 2012.

La previa Para el Nacional, sumar puntos a domicilio también será importante en su lucha con los otros dos rivales del Grupo 4, el Independiente Santa Fé y el Zamora, que, por su parte, se verán las caras en Bogotá. En la jornada anterior, el cuadro venezolano sumó sus primeros puntos en la competición al lograr una victoria histórica precisamente frente a los semifinalistas de 2013, que, después de un inicio prometedor, acumulan ya dos derrotas y necesitan reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

En el Grupo 1, que registra un triple empate en el liderato, Vélez Sarsfield y The Strongest medirán fuerzas en el estadio José Amalfitani, donde los argentinos contarán con el apoyo de su afición para intentar resarcirse de la derrota que sufrieron el martes pasado en casa del conjunto boliviano. Los dos clubes suman seis puntos y el que se lleve la victoria habrá dado un paso importante hacia los octavos de final. El Atlético Paranaense, que cuenta también con seis puntos en su casillero, tendrá igualmente una buena oportunidad de encarrilar la clasificación cuando reciba el jueves a un Universitario al que ya se impuso la semana pasada a domicilio. Por su parte, el conjunto peruano todavía no ha estrenado su casillero de puntos después de tres jornadas y se jugará en Curitiba seguir vivo en la competición.

El Cruzeiro de Belo Horizonte también se encuentra en una situación comprometida. El actual campeón brasileño suma tres puntos y ocupa la tercera posición del Grupo 5 por detrás del Universidad de Chile y del Defensor. El cuadro azulón recibe este jueves al Defensor en el estadio Mineirão y necesita imperiosamente la victoria, ya que una derrota le dejaría a seis puntos del club uruguayo a falta de dos fechas para la conclusión de la fase de grupos. La jornada también se presenta fundamental para el Universidad de Chile, que recibe al Real Garcilaso y, si logra el triunfo, sumaría nueve puntos que le dejarían muy cerca de la siguiente ronda.

La igualdad es la tónica dominante también en el Grupo 3, donde el Deportivo Cali, líder con seis puntos, afronta un difícil compromiso en casa de un Lanús que, con un solo punto en su casillero, espera valerse del apoyo de su afición para sumar un triunfo que le permita no perder el tren de la competición y resarcirse de la derrota por 2-1 que sufrió en Colombia. Muy pendiente de este partido estará el O’Higgins (cinco puntos), que quiere dar continuidad al buen estado de forma que está mostrando en la liga chilena frente a un Cerro Porteño (cuatro puntos) que viene de perder contra el Libertad en un clásico paraguayo para el que el entrenador Francisco Arce reservó a varios titulares.

Todo se presenta muy abierto también en el Grupo 2, en el que Botafogo, Independiente del Valle y San Lorenzo ocupan la primera plaza empatados a cuatro puntos y seguidos de cerca por el Unión Española, con tres. El Botafogo y el Unión partirán esta jornada con la ventaja de jugar en casa. El conjunto brasileño recibe al Independiente, que la semana pasada le infligió una dolorosa derrota en Ecuador. Los de Río de Janeiro buscan dejar atrás un mal momento en el que han quedado apeados del Campeonato Carioca y se han mostrado irregulares en la Copa Libertadores. Por su parte, el conjunto chileno contará con el apoyo de su afición para intentar distanciarse del San Lorenzo y, al mismo tiempo, dar un paso más hacia octavos de final.

En el Grupo 6, el Gremio de Porto Alegre, el mejor equipo de la competición hasta la fecha, tendrá este miércoles una nueva oportunidad frente al Newell's Old Boys, aunque esta vez en suelo argentino. La semana pasada, la escuadra brasileña atacó más y creó oportunidades, pero no pasó de un empate sin goles en casa ante el conjunto argentino. Una victoria dejaría a los de Porto Alegre muy cerca de la siguiente ronda. El duelo también tiene una importancia fundamental para el Newell's, ya que los tres puntos podrían darle el liderato. En el otro partido del grupo, el Nacional de Montevideo, que suma sólo un punto, recibe al Atlético Nacional de Medellín en un choque en el que se juega seguir vivo en la competición.

En el Grupo 7, el Bolívar buscará una primera victoria que estuvo a punto de lograr la jornada anterior en Maracaná frente al Flamengo. El rival este miércoles será de nuevo el conjunto de Río de Janeiro, aunque la altitud jugará esta vez a favor del cuadro boliviano, que suma sólo dos puntos por los cuatro de los brasileños, que ocupan el segundo puesto del grupo. En México, el León, que también tiene cuatro puntos, se enfrenta el líder, el Emelec ecuatoriano, que suma seis.

Finalmente, en el Grupo 8, el Santos Laguna, con siete puntos en su casillero, recibe al Deportivo Anzoátegui y podría sellar su billete para la siguiente ronda si logra la victoria. En el otro partido del grupo, el Peñarol se mide en casa al Arsenal de Sarandí y buscará su primer triunfo en la fase de grupos. Si Santos y Arsenal ganan sus respectivos compromisos, los dos habrán asegurado su presencia en la siguiente ronda.

Jugador a seguir Julio dos Santos (Cerro Porteño) El veterano centrocampista atraviesa un momento goleador un tanto inusual en él. Estamos todavía en marzo y el ex jugador del Atlético Paranaense y del Bayern de Múnich –que el año pasado no superó los siete goles en todas las competiciones, ninguno de ellos en los cinco partidos que jugó entonces en la Libertadores– suma ya tres dianas tanto en la liga paraguaya como en la competición continental.

Números que hablan 34 - El O'Higgins, actual campeón de la liga chilena, lleva 34 años sin ganar en la Copa Libertadores. El conjunto de Rancagua participa por cuarta vez este año en una competición continental que no disputaba desde 1984, temporada en la que no sumó triunfo alguno. Su última victoria se remonta a 1980, cuando derrotó en casa al Sol de América por 2-0.

La frase “Mantener la puerta a cero te acerca automáticamente a la victoria. Nuestra defensa está mostrando un gran nivel y está contribuyendo a que el equipo sume puntos importantes”. Werley, zaguero del Gremio de Porto Alegre, el único equipo que no ha concedido goles en la fase de grupos hasta la fecha.

Programa de partidos Martes 18 Universidad de Chile (CHI) vs. Real Garcilaso (PER) Nacional (URU) vs. Atlético Nacional (COL) Botafogo (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU) Santos Laguna (MEX) vs. Deportivo Anzoátegui (VEN) Vélez Sarsfield (ARG) vs. The Strongest (BOL) Independiente Santa Fe (COL) vs. Zamora (VEN)

Miércoles 19 Atlético Mineiro (BRA) vs. Nacional (PAR) Newell’s Old Boys (ARG) vs. Grêmio (BRA) Bolívar (BOL) vs. Flamengo (BRA) León (MEX) vs. Emelec (ECU) Peñarol (URU) vs. Arsenal (ARG)

Jueves 20 Unión Española (CHI) vs. San Lorenzo (ARG) Cruzeiro (BRA) vs. Defensor Sporting (URU) Atlético Paranaense (BRA) vs. Universitario (PER) Cerro Porteño (PAR) vs. O’Higgins (CHI) Lanús (ARG) vs. Deportivo Cali (COL)** **

