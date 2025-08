Regreso completo a la acción

Luego del receso por la fecha FIFA, todos los equipos participantes de la Copa Libertadores vuelven a la acción en la tercera fecha de la fase de grupos. Los resultados de esta jornada permitirán a algunos conjuntos empezar a pensar en la clasificación a la siguiente fase, mientras que para otros será la posibilidad de reencauzar su marcha en la competición. A continuación, FIFA.com analiza la acción que se avecina.

Partido destacado Grêmio vs Newell’s Old Boys (Grupo 6) Jueves, 13 de marzo, 21:15 (hora local), Estadio Arena do Grêmio (Porto Alegre, Brasil)

El equipo de Porto Alegre, bicampeón del torneo, camina a paso firme en esta edición luego de haber sido eliminado en octavos de final ante Independente Santa Fe el pasado año. Obtuvo un importante triunfo como visitante (0-1) ante Nacional en Montevideo y luego doblegó con autoridad (3-0) a Atlético Nacional como local. Una victoria ante el elenco rosarino afirmaría sus pretensiones de pasar a la siguiente fase.

Newell’s, por su parte, viene de menor a mayor. Luego de una racha de 12 partidos sin triunfos tanto en el certamen local como en la Copa, se acomodó en el Torneo Final argentino con un par de éxitos, y más allá de su tropiezo del fin de semana en Bahía Blanca, en la Copa se recuperó de la caída en el debut ante Atlético Nacional con victoria por 4-0 frente a Nacional de Uruguay. El equipo que dirige Alfredo Berti, semifinalista en 2013, cuenta con un rico plantel y dará dura batalla en Brasil para alcanzar al Grêmio en el liderato del Grupo.

Las previas Tras dos triunfos en igual número de presentaciones, el campeón defensor, Atlético Mineiro, visitará a Nacional de Paraguay con la intención de consolidarse en la cima del Grupo 4. Pero los guaraníes vienen de ganarle al Zamora y sueñan con dar el batacazo ante el conjunto de Ronaldinho. Por la misma llave, en Barinas, el Zamora buscará su primer éxito ante un Independiente Santa Fe que sólo cosecha una victoria en la presente edición y no hace buen pie en la competición doméstica.

El Grupo 1 ofrecerá dos encuentros atractivos. The Strongest intentará hacerse fuerte ante el líder e invicto Vélez Sarsfield, a quien en caso de vencerlo alcanzaría en la cima. El conjunto atigrado tiene argumentos para soñar luego de su victoria ante Universitario y su expectante posición en la liga boliviana. En Lima, el elenco universitario, con dos caídas a cuestas, enfrentará al irregular Atlético Paranaense, que cuenta en sus filas con el Emperador Adriano, en pleno proceso de recuperación.

El campeón argentino, San Lorenzo, irá por un triunfo que lo acomode en el Grupo 2, tras su derrota en el estreno y su sufrido triunfo ante Independiente del Valle. Enfrente tendrá a una Unión Española que tratará de ganar luego de dos empates consecutivos. En Sangolquí, el debutante equipo ecuatoriano tendrá un difícil compromiso frente al Botafogo, que buscará mantener la punta en soledad.

O’Higgins hará valer la localía ante Cerro Porteño para conservar el dominio del Grupo 3, llave en la que Deportivo Cali, con una victoria en dos cotejos, intentará impedir el resurgimiento de Lanús, que sólo cosecha una unidad. Los equipos del Grupo 5, con 3 puntos cada uno, buscarán romper la paridad en dos duelos interesantes. En Montevideo, Defensor Sporting enfrentará al siempre peligroso Cruzeiro y Real Garcilaso buscará imponer condiciones en Huancayo ante Universidad de Chile, que no atraviesa un buen momento en el campeonato de su país.

Similar situación vive el último campeón mexicano, León, lejos en la liga local aunque en su caso líder del Grupo 7, producto de dos triunfos y una igualdad. El elenco del argentino Mauro Boselli cotejará en su estadio con Emelec, que ganó un partido y perdió otro. En la misma zona, Flamengo, que posee 3 unidades, buscará hacer pesar su historia y la localía en el Maracaná ante el colista Bolívar, que atraviesa una crisis deportiva.

Por último, en el Grupo 8, dos equipos podrían escaparse de sus adversarios en caso de una victoria. Santos Laguna, puntero con 6 unidades, visitará a un necesitado Deportivo Anzoátegui que sólo cosecha un entero. Arsenal, escolta con 3, jugará en casa ante el histórico Peñarol, que registra un empate y una derrota, y navega por la mitad de tabla en el torneo uruguayo.

Jugador a seguir Wallyson (Botafogo)

El delantero brasileño, goleador de la presente edición con cuatro tantos, sabe muy bien lo que significa anotar en la Copa Libertadores. Con 25 años, llegado al conjunto carioca a principios de año luego de pasar por grandes del fútbol de su país como Cruzeiro y Sao Paulo, fue el máximo artillero de la edición 2011 vistiendo la camiseta del elenco de Belo Horizonte. Su desafío será poder convertir en la altura del Estadio Municipal General Rumiñahui, que está emplazado a 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Números que hablan 502. Son los goles que lleva convertidos Nacional de Montevideo en la historia de la Copa Libertadores. Es el segundo equipo con más anotaciones detrás de su archirrival Peñarol (511). En esta segunda fase aún no pudo festejar, por lo que tratará de dejar atrás la mala racha en el difícil partido ante Atlético Nacional en Medellín.

La frase "Noto la ansiedad que hay a la hora de jugar la Copa. Es cierto que esta competencia no tiene partidos fáciles y, como si esto fuera poco, empezamos muy nerviosos. El próximo adversario, Unión Española de Chile, será tan difícil como Independiente del Valle, o más. No me caben dudas de que en Chile vamos a enfrentar a un rival durísimo". Edgardo Bauza, entrenador de San Lorenzo.

Programa de partidos Martes 11 The Strongest (BOL) vs Vélez Sarsfield (ARG) Defensor Sporting (URU) vs Cruzeiro (BRA) Real Garcilaso (PER) vs Universidad de Chile (CHI) Atlético Nacional (COL) vs Nacional (URU) Emelec (ECU) vs León (MEX) Deportivo Anzoátegui (VEN) vs Santos Laguna (MEX)

Miércoles 12 San Lorenzo (ARG) vs Unión Española (CHI) Independiente del Valle (ECU) vs Botafogo (BRA) Nacional (PAR) vs Atlético Mineiro (BRA) Zamora (VEN) vs Independiente Santa Fe (COL) Flamengo (BRA) vs Bolívar (BOL)