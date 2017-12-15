Público fiel y equipos en racha

El Tigres recompensa a sus hinchas

Un nuevo récord para Cristiano Ronaldo

Canadá conquista Estados Unidos

36.000

aficionados llenaron el Estadio Universitario el sábado, no para ver un partido, sino sencillamente para presenciar el último entrenamiento del Tigres previo a una gran final. Dos días después, Enner Valencia, Eduardo Vargas, Andre-Pierre Gignac y compañía remontarían un gol encajado en los primeros compases para infligir al eterno rival, el Monterrey, su primera derrota en 16 partidos en “El gigante de acero” y levantar el tercer trofeo consecutivo de su club en el Apertura.

366

partidos con el Bayern de Múnich alcanzó Franck Ribery el miércoles para batir el récord de un jugador extranjero con el club, que hasta entonces poseía Hasan Salihamidzic. El francés, de 34 años, contribuyó a la victoria por 1-0 del equipo de Jupp Heynckes, que dejó al Colonia con solo tres puntos de los 48 posibles, el total más bajo que ningún club se haya anotado tras 16 jornadas de una temporada de la Bundesliga.

97

goles en la Bundesliga alcanzó Pierre-Emerick Aubameyang este sábado en su partido número 141, con el que desbancó al exdelantero de Ghana Tony Yeboah (96 goles en 223 encuentros) y se convirtió en el máximo goleador africano de la liga alemana de todos los tiempos. Tres días después, el artillero gabonés contribuyó a la victoria del Borussia Dortmund en Maguncia, la primera del equipo contra a un rival de la división de honor en 13 partidos.

38

años después un equipo canadiense vuelve a ser campeón de la liga de fútbol de Estados Unidos: el Toronto FC. El Vancouver Whitecaps conquistó contra todo pronóstico la NASL en 1979, una temporada en la que Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Johan Cruyff, Teófilo Cubillas, Gerd Muller y Johan Neeskens jugaban en los equipos rivales.

15

años y nueve meses después de haber anotado el primer gol de su carrera, con un balón de rosca para el Al Ahly contra el Kaizer Chiefs en la Supercopa Africana, el guardameta Essam El-Hadary anotó el segundo. El portero egipcio, que cumplirá 45 años en enero y confía en arrebatar a Faryd Mondragón en Rusia el récord de jugador con más edad de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, batió la meta rival con la transformación de un penal en el minuto 98. Con su tanto, el Al Taawun saudí logró su primer triunfo en cinco encuentros.

15

victorias consecutivas en la Premier League ha registrado el Manchester City, el primer equipo que consigue la gesta en toda la historia. Un Arsenal liderado por Dennis Bergkamp y Thierry Henry logró 14 triunfos seguidos, aunque distribuidos en dos temporadas, en 2002. El conjunto de Pep Guardiola suma 49 puntos de 51 posibles: un récord a estas alturas de una campaña de la Premier League.

12

victorias consecutivas en la Copa de Argentina acaba de registrar el River Plate, y con ellas se ha convertido en el primer equipo que se proclama campeón de la competición en dos ediciones seguidas.

5

goles sin réplica se anotó el Sydney FC a domicilio: la victoria más abultada de la historia del derbi de la ciudad. El Western Sydney Wanderers había resultado imbatido en los tres primeros encuentros entre ambos rivales de 2017.

3