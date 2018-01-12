Póquer de récord para Immobile

Los Pumas cazan una presa fuera de su guarida

Dos laterales azulgranas, reyes de las asistencias

Immobile emula una gesta de Beppe Signori

5

asistencias es lo máximo que un jugador ha servido a otro en la liga española 2017/18; y lo han hecho dos laterales del Barcelona para dos delanteros diferentes. Este domingo, contra el Levante, Sergi Roberto dio a Luis Suárez su quinto pase de gol en la presente campaña, algo que pocos minutos antes había hecho Jordi Alba para Leo Messi. Alba, de hecho, suma en lo que va de temporada 8 asistencias entre todas las competiciones.

5

goles marcó el Real Betis contra el Sevilla por primera vez en la liga; y lo hizo en el campo de su archirrival. Fabián Ruiz sólo tardó 21 segundos en firmar el gol más rápido del equipo verdiblanco frente al Sevilla, encarrilando un vibrante triunfo por 3-5.

110

años después de que el Arsenal encajase por última vez 4 goles en la Copa de Inglaterra ante un equipo de una división más baja, el conjunto londinense volvió a sufrir un revés semejante. En enero de 1908, el Woolwich Arsenal –como se le conocía entonces– perdió por 4-1 ante el Hull City en el partido de desempate correspondiente a la primera ronda. Este domingo, el Nottingham Forest se impuso por 4-2 a un Arsenal que cayó eliminado en la tercera ronda por primera vez desde 1996 (seis meses antes de que Arsene Wenger tomase sus riendas).

9

meses llevaba el Pumas de la UNAM sin vencer como visitante hasta que, en la primera jornada del Clausura mexicano, remontó dos goles de desventaja para imponerse por 2-3 al Pachuca. Un doblete de Nico Castillo contribuyó a que el conjunto de Coyoacán lograse su primera victoria en sus últimos 15 desplazamientos.

8

encuentros ha sumado el París Saint-Germain en esta campaña marcando 5 o más goles –el doble que cualquier otro equipo de las cinco principales ligas europeas–. Con su 1-6 del domingo, el PSG infligió al Rennes su derrota más abultada en la Copa de Francia desde que, en 1984, un Nantes liderado por Maxime Bossis y Vahid Halilhodzic le goleó por 7-0.

20

goles es la barrera que ha franqueado Ciro Immobile en dos temporadas seguidas de la Serie A, algo que ningún otro jugador del Lazio conseguía desde Beppe Signori hace 24 años. Con los 4 tantos que marcó en la visita al SPAL, el delantero de 27 años suma ya esta temporada 20 dianas en 18 partidos.

10

seleccionadores ha tenido Canadá en los últimos 15 años tras producirse el revolucionario nombramiento de John Herdman. El inglés de 42 años se convirtió en el primer técnico de la historia que, tras entrenar a la selección femenina de un país, pasa directamente a entrenar a la masculina.

50

goles en liga con el Sporting de Lisboa totalizó Bas Dost en apenas 48 partidos. El espigado ariete holandés llegó al medio centenar de dianas contra el Marítimo, con su sexto triplete liguero en los últimos 10 meses.

7