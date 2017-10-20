Pifias, un libre directo y una coincidencia

El hijo de una leyenda firma un hito en la India

Sensacionales rachas de Al Ahly y Manchester City

Un especialista en goles en contra, invictos caídos y un adolescente estrella

41 partidos ligueros en casa invictos: es el récord que Borussia Dortmund y Juventus perdieron en el mismo fin de semana. Cuando el Lazio se desplazó a Turín, encadenaba 6 derrotas seguidas (en casa o fuera) ante la Juve. Sin embargo, Ciro Immobile puso fin a las casi 11 horas sin marcar de su equipo contra la Vecchia Signora con dos dianas en 7 minutos, liderando el triunfo visitante por 1-2.

40 encuentros invicto en la liga egipcia encadenó Al Ahly este lunes. Al coloso cairota, no obstante, todavía le queda bastante para superar la racha más larga en la historia de la competición (y una de las más extensas del mundo): los 71 partidos que enlazó sin perder entre 2004 y 2007.

26 años habían pasado desde la última vez que un jugador marcó un autogol en dos partidos seguidos de la Bundesliga, hasta que el centrocampista del Friburgo Julian Schuster perforó su propia portería a los 8 minutos del duelo contra el Bayern de Múnich… tras haber hecho lo mismo contra el Hoffenheim justo sobre el final. Su antecesor fue Andreas Gielchen, del Duisburgo, en 1991.

20 goles en 18 partidos de la liga uruguaya ha metido Cristian Palacios en 2017, promediando más de un gol por encuentro tanto con Wanderers como con Peñarol. Con su triplete del sábado, el pequeño delantero ayudó a Peñarol a sumar 21 puntos de 21 posibles en el Clausura.

18 años y 52 días es la edad con la que Mile Svilar (Benfica) desbancó a Iker Casillas para convertirse en el portero más joven en la historia de la Liga de Campeones. El guardameta belga no pudo impedir que Marcus Rashford, del Manchester United, se erigiese en apenas el tercer adolescente que ha marcado de libre directo en la competición en los últimos 10 años, tras Mario Balotelli y Miralem Pjanic.

8 goles en la Liga de Campeones totalizó Kylian Mbappé el miércoles, convirtiéndose en el primer adolescente que alcanza esa cifra. Le siguen en ese apartado Patrick Kluivert (7), Raúl y Karim Benzema (6); mientras que los dos máximos artilleros de todos los tiempos en la competición, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sumaban 0 y 2 goles en la Champions, respectivamente, antes de cumplir los 20 años.

7 goles sin encajar ninguno logró el Liverpool en Maribor, para registrar la victoria a domicilio más abultada de un equipo inglés en la Copa de Europa/Liga de Campeones. Ahora, los Reds comparten ex aequo los records históricos de la Liga de Campeones en lo que respecta a las victorias más amplias tanto fuera (con el citado 0-7) como en casa (con su 8-0 al Besiktas en Anfield en 2007).

6 penas máximas en contra consecutivas en la Liga de Campeones, increíblemente, había logrado abortar el Manchester City cuando Ederson detuvo el lanzamiento de Dries Mertens. Así se prolongaba la racha que cultivaron Joe Hart frente a Lionel Messi, Raffael y Zlatan Ibrahimovic; y Willy Caballero parando los envíos de Neymar y Falcao. Posteriormente, Amadou Diawara, compañero de Mertens en el Nápoles, sí logró convertir el primer penal contra el City en la competición desde el que materializase tres años antes Bibras Natkho para el CSKA de Moscú.

5 temporadas consecutivas de la National Women’s Soccer League estadounidense han concluido sin que el campeón de la liga regular lograse imponerse en las eliminatorias por el título (a las que acceden 4 equipos). El North Carolina Courage, líder durante toda la temporada regular salvo en dos jornadas, cayó por 0-1 ante el Portland Thorns en la quinta final de esta joven liga.